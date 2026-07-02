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微軟新一波裁員 傳再砍5500人

編譯黃淑玲／綜合報導
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微軟傳出正在計畫新一波裁員，削減人力預期將略低於公司全球員工總數22萬人的2.5%，也就是5500人左右。

美國媒體「商業內幕」6月30日引述未具名消息人士報導這個裁員消息，指微軟最快下周公布；受影響部門包括銷售、諮詢，以及Xbox遊戲事業部等多個單位。微軟發言人未回應置評請求。

微軟過去有時會在7月新會計年度開始前後，削減人力。以去年為例，公司先在5月砍掉6000個職位，接著又在7月裁掉9000人，創下近年來最大規模裁員紀錄。

因為針對人工智慧（AI）的投資日益增加，微軟在其他方面力行節約成本。華爾街正用放大鏡緊盯其營運，畢竟理論上，AI發展將取代軟體服務，其中有些正是微軟的業務。

新一輪裁員人數可以比之前幾波少，據了解是微軟今年稍早已對資深員工提出自願退休方案，符合資格者占美國本土總人力12.5萬人的7%左右，也就是接近9000人。結果一如預期，約有三分之一自願退休。

微軟Xbox事業部門，自新任遊戲執行長莎瑪（Asha Sharma）對員工發出要「重設」Xbox事業的通知，裁員就是意料中的事。

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