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Meta傳進軍AI雲端服務 出售多餘算力拚回收數千億元投資

編譯劉忠勇／綜合外電
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Meta Platforms規劃雲端基礎設施業務，計劃向外部客戶出售AI運算能力...
Meta Platforms規劃雲端基礎設施業務，計劃向外部客戶出售AI運算能力和模型服務。(美聯社)

彭博引述知情人士報導，Meta Platforms規劃雲端基礎設施業務，計劃向外部客戶出售AI運算能力和模型服務，如此一來將和亞馬遜雲端服務（AWS）、微軟Azure及Google Cloud等業界龍頭競爭。

知情人士透露，Meta長期以來積極投入大量資金擴建資料中心及相關基礎設施，以支撐自身的AI發展大計，如今正組建新事業，將多餘算力出售給外部客戶以創造營收。

其中一項可能方案，其中一項計畫是銷售 Meta 現有 AI 基礎設施所託管的各種 AI 模型使用權，做法類似AWS的Bedrock服務。Meta會負責運作支撐這些模型的資料中心和晶片，包括自家的Muse Spark模型，再向開發者收取使用費。

知情人士說，Meta也考慮仿效CoreWeave等所謂新雲端業者，直接出售算力。

了解計畫的人士透露，這些新業務屬於Meta Compute內部計畫的一環，負責建置和管理Meta的AI基礎設施。Meta Compute由Meta基礎設施負責人賈納爾丹（Santosh Janardhan）、Meta超智慧實驗室AI部門主管葛羅斯（Daniel Gross），以及Meta總裁麥科米克（Dina Powell McCormick）共同領導。

受此消息激勵，Meta周三股價大漲8.8%，收在612.91美元。CoreWeave收盤大跌13.9%；在紐約掛牌的荷蘭AI資料中心業者Nebius Group大跌17%。

Meta已把發展AI「超級智慧」列為首要任務，並承諾投入數千億美元興建資料中心及其他AI基礎設施，包括採購其認為實現目標所必需的高價晶片。這些支出也讓投資人擔心Meta要如何回收成本，其中包括和CoreWeave、Alphabet旗下Google及甲骨文等公司簽署的大型運算合作案。

發展雲端業務，可能是回收部分投資的一條路。AWS、Azure和Google Cloud花了數十年打造平台，透過網路出租運算能力、儲存空間和軟體，如今每季營收已達數百億美元。

精華 FAQ

  • 核心是把自家擴建後的AI基礎設施拿來對外變現，向企業或開發者出售運算能力、模型使用權與相關雲端服務，讓原本只支撐內部AI計畫的資源產生營收。

  • 知情人士指出，Meta可能一種是像AWS Bedrock那樣託管模型並收費，另一種則是仿效CoreWeave直接出租算力，兩者都由Meta負責資料中心與晶片運作。

  • 消息公布後，Meta股價單日大漲8.8%，反映投資人看好其變現能力；但CoreWeave與Nebius等競爭者股價則明顯下挫，顯示市場擔憂競爭加劇。

亞馬遜 微軟 Meta

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