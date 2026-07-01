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股價一起漲跌…SpaceX和特斯拉成雙胞胎？未來表現引關注

編譯黃淑玲／綜合外電
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SpaceX的股價，現在與特斯拉（Tesla）一起漲、一起跌。 （路透）
SpaceX的股價，現在與特斯拉（Tesla）一起漲、一起跌。 （路透）

美國科技富豪馬斯克的太空暨AI公司SpaceX掛牌上市之後，現在和他的電動車公司特斯拉Tesla），股價表現像是雙胞胎，漲也一起，跌也一起。

在SpaceX以破紀錄的募資金額進行首次公開發行股票（IPO）時，市場就一直好奇馬斯克的第二家上市公司，會如何影響特斯拉的股價。有些人擔心，特斯拉的投資人會賣掉特斯拉股票，改投SpaceX懷抱。如果這樣的擔憂成立，特斯拉股價若下跌，SpaceX股票就應上漲。

雖然現在下結論還太早，但目前看來，情況似乎不是如此。截至6月29日的四個交易日裡，SpaceX累計漲了5.2%，特斯拉的漲幅則是7.9%，兩家公司股票在這段期間，手牽手同步跌兩天、漲兩天。昨天（6月30日）又重複同樣模式，連袂先跌後漲，特斯拉收漲2.13%報420.60美元，SpaceX收漲4.06%報170.86美元。

巴隆周刊說，SpaceX與特斯拉現在股價連動，主要是兩家公司都是科技掛帥、深入AI的公司，而公司的執行長都是馬斯克。馬斯克早已擁有一批鐵桿散戶。

不過這兩家公司未來股價表現，也有理由分道揚鑣。最快的時間點是本周四（2日），這天特斯拉將公布上季交車數據，投資人就要檢視其電動車事業的成績，反映屬於特斯拉該有的價值。SpaceX接下來則是會迎來IPO禁售期到期，許多股票可能被早期投資人賣出。

精華 FAQ

  • 兩家公司在最近幾個交易日出現明顯連動，漲跌幾乎同步。SpaceX四天累計上漲5.2%，特斯拉上漲7.9%，顯示市場短期內把兩者視為同類資產。

  • 因為投資人擔心特斯拉股東會賣股轉買SpaceX，導致資金在兩家公司間移動。不過目前觀察到的現象，是兩者一起受馬斯克與AI題材帶動，並非明顯替代關係。

  • 最先是特斯拉本周四公布上季交車數據，將反映電動車本業表現；其次是SpaceX IPO禁售期到期，早期投資人可能賣股，兩者因此可能出現不同方向的行情。

SpaceX 特斯拉 Tesla

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