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Visa貝萊德等140家巨頭聯手推動全新美元穩定幣 Circle應聲暴跌17%

編譯葉亭均／綜合外電
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美元穩定幣發行商Circle股價周二（30日）重挫17%。（路透）
美元穩定幣發行商Circle股價周二（30日）重挫17%。（路透）

一個包含140多家公司、橫跨支付、金融、科技與加密貨幣產業的企業聯盟聯手推動一款全新的美元穩定幣，目標打造一個不受任何公司控制的共享數位支付基礎設施。消息拖累目前第二大穩定幣發行商Circle股價周二（30日）重挫17%。

這款新穩定幣名為Open USD（OUSD），背後支持者包括信用卡支付巨擘Visa、Mastercard、美國加密貨幣交易所龍頭Coinbase、資產管理巨擘貝萊德（BlackRock） 和Alphabet等知名企業。這些公司希望以更具實質性的方式，推動穩定幣進入主流金融市場。

OUSD是由一家新成立、名為Open Standard的獨立營運商於周二發表，預定今年稍後上線，設計目標是要解決那些一直困擾著穩定幣產業的抱怨：大規模鑄造和贖回代幣的高昂費用、發行商將支撐穩定幣的儲備資產所賺取的利息據為己有，以及欠缺真正使用穩定幣企業的意見投入。美元穩定幣是與美元價值1比1錨定，可透過全天候高速運作的區塊鏈網路進行交易，相較於傳統外匯交易流程更快速、更加便利。

OUSD消息公布後，Circle股價30日收盤重挫17.5%至每股62.63美元，跌至今年2月以來最低；Coinbase股價也收跌3.6%。Coinbase是Circle的穩定幣策略合作業者。

Circle共同創辦人兼執行長阿萊爾（Jeremy Allaire）周二透過社群媒體發文並接受媒體採訪，表示自家所發行、目前全球市值第二大的穩定幣USDC是「全球最值得信賴、採用最廣泛、最適合機構使用的穩定幣」，試圖安撫市場對於USDC可能遭受威脅的擔憂。

Open USD創辦人兼執行長艾布蘭（Zach Abrams）表示，企業將能夠免費鑄造並贖回OUSD，且沒有交易量上限。儲備資產所產生的收益，扣除管理費後，將由合作夥伴共同分享，而非僅由發行方獨自取得。

治理機制將由來自Open USD合作企業所組成的董事會負責，而不是由單一母公司掌控，以便贏得市場的廣泛採用至關重要。

艾布蘭在聲明中表示：「現有的穩定幣各有其優勢，但若企業要大規模使用，它們需要的是一種開放、低成本、高吞吐量、廣泛可取得，且與企業利益一致的穩定幣。」

多位企業高層將這項計畫定位為打造一套中立的基礎設施，就如同早期的網際網路一樣。BlackRock 的 Samara Cohen 表示，這是「朝向讓企業擁有更多選擇的一項具建設性的進展」；而紐約梅隆銀行預測，到 2030年，整體穩定幣市場規模可能擴大至1.5兆美元。

精華 FAQ

  • 這項計畫由超過140家企業共同支持，涵蓋支付、金融、科技與加密產業，代表性成員包括Visa、Mastercard、Coinbase、BlackRock與Alphabet，顯示跨產業合作規模龐大。

  • OUSD希望解決高額鑄造與贖回成本、發行商獨占儲備收益，以及企業缺乏參與治理的問題，並以免費鑄造、無交易量上限和合作夥伴分潤作為特色。

  • 市場擔心新穩定幣獲得大型企業背書後，可能分流USDC的機構需求與使用場景，因此Circle股價單日重挫17.5%，Coinbase也因合作關係同步承壓。

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