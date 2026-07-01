我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼、議會達成新財年預算協議 住房券擴大分2年加碼

曼哈頓18條街 冠名NBA尼克隊奪冠英雄

美光再把矛頭指向「大客戶」 CEO也怨殺價 記憶體荒延續到2027年後

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美光執行長梅羅塔。（路透）
美光執行長梅羅塔。（路透）

美光（Micron）再度把矛頭指向造成記憶體荒的大客戶。這家記憶體大廠執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示，部分大型客戶多年來激進壓低採購價格，導致產業在AI浪潮來襲前投資不足，如今AI需求暴增，供應跟不上也就不足為奇。但他始終未指名道姓。

梅羅塔的說法，呼應美光商務長薩達納（Sumit Sadana）日前接受華爾街日報訪問時的立場。薩達納當時提到，部分「特定客戶」在2023年景氣低迷時趁機壓價，導致記憶體廠毛利率轉負、投資縮手。他未點名，但外界普遍解讀是在影射蘋果（Apple）。近期蘋果以記憶體成本上升為由調漲部分Mac與iPad售價，使這場供應鏈責任之爭再度受到市場關注。

梅羅塔上CNBC節目Mad Money指出，2023年記憶體價格一度跌至原本的三分之一，導致美光與其他記憶體供應商陷入負毛利率。他說：「有些客戶把價格壓得非常低。公司賠錢，根本負擔不起投資成本，這確實削弱了整個產業的投資能力。」

根據FactSet資料，美光2023年度毛利率降至負7.3%。雖然公司持續投資，但資本支出仍從前一年的121億美元，大幅縮減至77億美元。

隨著AI需求快速升溫，記憶體市場自2023年谷底持續復甦，2026年需求更進一步爆發，也帶動美光業績與股價同步飆漲。

梅羅塔預期，記憶體供應吃緊情況可能延續至2027年以後，原因是新晶圓廠興建需耗時數年，加上新一代記憶體製程愈來愈複雜，短時間內難以快速擴產。

為縮小供需缺口，美光計畫投入約2,000億美元，用於製造與研發，包括在愛達荷州首府波伊西（Boise）及紐約州雪城（Syracuse）興建新廠。其中，波伊西廠進度最快，預計明年年中開始量產，未來將擴建至兩座晶圓廠。

精華 FAQ

  • 梅羅塔認為，部分大型客戶多年激進壓低採購價格，讓記憶體廠在景氣低迷時毛利受損、投資縮手，因而在AI需求爆發後，供給無法及時跟上。

  • 根據內文，美光2023年度毛利率降至負7.3%，資本支出也從前一年的121億美元降到77億美元，顯示價格暴跌使公司投資能力明顯受限。

  • 美光計畫投入約2,000億美元做製造與研發，並在波伊西與雪城興建新廠；其中波伊西廠最快，預計明年年中量產，之後再擴至兩座晶圓廠。

CEO

上一則

亞洲製造業靠AI逆風飛 多國PMI持續擴張 通膨未爆彈浮現

下一則

Visa貝萊德等140家巨頭聯手推動全新美元穩定幣 Circle應聲暴跌17%

延伸閱讀

美光財報猛 顯示AI熱潮未退燒 點火晶片股行情

美光財報猛 顯示AI熱潮未退燒 點火晶片股行情
美光搶下Anthropic大單 記憶體供應合約通吃HBM與SSD 財報前股價飆7%

美光搶下Anthropic大單 記憶體供應合約通吃HBM與SSD 財報前股價飆7%
記憶體晶片吃緊為何無法解決？五要點看AI如何打亂供應鏈

記憶體晶片吃緊為何無法解決？五要點看AI如何打亂供應鏈
聯想示警：即使未來擴產 記憶體長期看漲

聯想示警：即使未來擴產 記憶體長期看漲

熱門新聞

中國智譜發表的AI大模型GLM-5.2已可與Anthropic和OpenAI並駕齊驅，且股價飆漲，震驚矽谷。圖為智譜開發的小龍蝦。（路透）

中國大模型「智譜」獲評全球第1 震撼矽谷

2026-06-24 02:28
費城半導體指數周一創新高後，周二竟大跌逾千點，重挫近8%，30檔成分股全數收黑。圖為美股期貨與選擇權交易員。(路透)

整理包／全球晶片股為何慘遭血洗？還會再崩嗎？五大因素一次看

2026-06-23 21:16
中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）

人民幣國際化卡關 歐學者：很少人會選擇中國金融工具

2026-06-25 08:59
從南韓到美國，全球晶片股23日重挫，費城半導體指數當日收跌近8%。(路透)

晶片股大跌該逃嗎？華爾街大多頭：往例顯示買進機會來了

2026-06-24 08:54
美軍中央司令部表示，伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽一艘貨輪後，美軍對伊朗發動空襲。畫面顯示一處不明地點發生爆炸並升起濃煙。 （路透）

伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 下周開盤前先回顧這五件國際大事

2026-06-27 06:10
馬斯克（Elon Musk）在成為全球首位兆元（美元）富豪寫下歷史後，不到兩周時間，隨著SpaceX與特斯拉股票賣壓湧現，其身家如今已跌回1兆美元以下。（路透）

SpaceX賣壓湧現 馬斯克從全球首位兆元富豪寶座跌落

2026-06-24 15:52

超人氣

更多 >
空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報

空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法