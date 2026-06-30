我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／挪威16強對決巴西 自家球星哈蘭德看衰：希望渺茫

24歲留英碩士求職碰壁 義烏倉庫扛貨「光鮮不能當飯吃」

比特幣跌破5.8萬美元 分析：技術面惡化最慘再崩跌30%

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比特幣盤中一度跌破58,000美元，觸及21個月以來低點。(路透)
比特幣盤中一度跌破58,000美元，觸及21個月以來低點。(路透)

比特幣今天（1日）盤中一度跌破58,000美元，觸及21個月以來低點，投資人逆轉了最初對囤幣大戶塞勒（Michael Saylor）旗下Strategy公司融資改革投出的信心票，反映市場擔心該公司可能不再是比特幣的穩定需求來源。有分析師認為，跌破6萬美元大關，有可能進一步再跌30%。

在周三亞洲交易時段，比特幣價格一度下跌1.5%，至57,742美元，下探至2024年9月17日以來的最低，稍後回升至59,000美元。

Strategy融資策略轉向 市場憂「穩定買盤」熄火

Strategy公司周二股價下跌6%，抵銷周一漲幅的一半，此前，該公司公布對比特幣戰略背後的資本結構進行全面調整。儘管投資人最初樂見庫藏股和增加現金儲備的前景，但焦點很快轉移到Strategy現在獲得更大彈性可出售比特幣，而且優先重視管理資產負債表，更甚於持續、不斷的加碼買入比特幣。

這場公告並未終結市場對Strategy融資模式的討論，反而開啟了新的爭論。多年來，投資人普遍假設：只要該公司籌資，就會買入更多比特幣。但管理層已明確表示，未來買進比特幣將與其他資金用途競爭，包括維持流動性、回購折價證券，以及強化資產負債表。

技術面惡化 恐觸發拋售

比特幣的疲弱同時也與技術面惡化有關，在今年稍早跌破備受關注的技術型態後，未能重新站回關鍵阻力位，目前可能會測試2026年的新低，這提高了系統性與動能交易者繼續拋售的風險。

Miller Tabak +首席市場策略師馬利表示：「比特幣近期技術面非常糟糕。它在第1季跌破一個頭肩形態的頸線，約在80,000美元附近，之後在春季未能重新站回。現在又略微跌破今年低點。如果再創更低點，技術面將非常不利。」

他說：「再加上Strategy宣布可能出售更多比特幣，對這項資產類別的信心正在快速流失。」

比特幣目前已從去年超過126,000美元的高點回落一半以上。

馬利表示，雖然華爾街機構仍持續投資數位資產領域，但曾在過去加密貨幣行情中扮演主要推動力的散戶投資者，如今已將焦點轉向高成長的AI與科技股，此外，量子運算的進展也凸顯了加密貨幣未來可能面臨安全風險。同時間，比特幣ETF近期出現顯著資金流出，也顯示市場熱情正在降溫。

22V Research技術策略師羅克（John Roque）認為，比特幣一旦跌破6萬美元，意味著價格可能進一步下探至4萬美元，代表將跌價超過30%

不過，馬利仍認為加密市場在監管面上仍有一些正面因素，例如市場預期 美國國會可能通過加密資產結構法案，為數位資產平台提供「更清晰的規則」。

同時，整體加密市場的壓力也在加劇。投資人正從各類加密相關資產撤出資金，並從比特幣ETF中持續流出資金。根據彭博數據，比特幣現貨ETF年初至今已出現超過51億美元資金外流，與2024年初上市後的強勁流入形成鮮明對比，反映散戶投資人在等待市場進一步下跌的風險中選擇觀望，「逢低買入」的力量明顯減弱。

精華 FAQ

  • 主要受Strategy調整資本結構影響，市場擔心其不再持續大量買幣；同時比特幣技術面轉弱、ETF資金外流，加上散戶轉向AI與科技股，共同壓低價格。

  • 因為公司過去被視為比特幣穩定買盤來源，但新策略把買幣與流動性、回購折價證券及強化資產負債表並列，甚至可能出售比特幣，改變市場原有預期。

  • 技術策略師指出，比特幣若跌破6萬美元後無法站穩，可能下探4萬美元；再加上頭肩頂頸線失守、今年低點被測試，以及資金持續流出，賣壓可能擴大。

比特幣

上一則

香港人均財富64.8萬美元全球第4 美國69.6萬美元排名曝光

延伸閱讀

比特幣跌破6萬美元大關 2024年10月以來最低 熊市邁入第8個月

比特幣跌破6萬美元大關 2024年10月以來最低 熊市邁入第8個月
「賣腎不賣幣」神話破滅 Strategy擬賣12.5億美元比特幣

「賣腎不賣幣」神話破滅 Strategy擬賣12.5億美元比特幣
AI、SpaceX、比特幣槓桿交易反噬 科技股崩跌揭露投機市場真面目

AI、SpaceX、比特幣槓桿交易反噬 科技股崩跌揭露投機市場真面目
美股費半狂瀉近8% 那指大跌2% 美光帶頭重摔 市場驚覺AI熱過頭

美股費半狂瀉近8% 那指大跌2% 美光帶頭重摔 市場驚覺AI熱過頭

熱門新聞

中國智譜發表的AI大模型GLM-5.2已可與Anthropic和OpenAI並駕齊驅，且股價飆漲，震驚矽谷。圖為智譜開發的小龍蝦。（路透）

中國大模型「智譜」獲評全球第1 震撼矽谷

2026-06-24 02:28
費城半導體指數周一創新高後，周二竟大跌逾千點，重挫近8%，30檔成分股全數收黑。圖為美股期貨與選擇權交易員。(路透)

整理包／全球晶片股為何慘遭血洗？還會再崩嗎？五大因素一次看

2026-06-23 21:16
中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）

人民幣國際化卡關 歐學者：很少人會選擇中國金融工具

2026-06-25 08:59
從南韓到美國，全球晶片股23日重挫，費城半導體指數當日收跌近8%。(路透)

晶片股大跌該逃嗎？華爾街大多頭：往例顯示買進機會來了

2026-06-24 08:54
美軍中央司令部表示，伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽一艘貨輪後，美軍對伊朗發動空襲。畫面顯示一處不明地點發生爆炸並升起濃煙。 （路透）

伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 下周開盤前先回顧這五件國際大事

2026-06-27 06:10
馬斯克（Elon Musk）在成為全球首位兆元（美元）富豪寫下歷史後，不到兩周時間，隨著SpaceX與特斯拉股票賣壓湧現，其身家如今已跌回1兆美元以下。（路透）

SpaceX賣壓湧現 馬斯克從全球首位兆元富豪寶座跌落

2026-06-24 15:52

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成
川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻