比特幣跌破5.8萬美元 分析：技術面惡化最慘再崩跌30%

比特幣盤中一度跌破58,000美元，觸及21個月以來低點。(路透)

比特幣 今天（1日）盤中一度跌破58,000美元，觸及21個月以來低點，投資人逆轉了最初對囤幣大戶塞勒（Michael Saylor）旗下Strategy公司融資改革投出的信心票，反映市場擔心該公司可能不再是比特幣的穩定需求來源。有分析師認為，跌破6萬美元大關，有可能進一步再跌30%。

在周三亞洲交易時段，比特幣價格一度下跌1.5%，至57,742美元，下探至2024年9月17日以來的最低，稍後回升至59,000美元。

Strategy融資策略轉向 市場憂「穩定買盤」熄火

Strategy公司周二股價下跌6%，抵銷周一漲幅的一半，此前，該公司公布對比特幣戰略背後的資本結構進行全面調整。儘管投資人最初樂見庫藏股和增加現金儲備的前景，但焦點很快轉移到Strategy現在獲得更大彈性可出售比特幣，而且優先重視管理資產負債表，更甚於持續、不斷的加碼買入比特幣。

這場公告並未終結市場對Strategy融資模式的討論，反而開啟了新的爭論。多年來，投資人普遍假設：只要該公司籌資，就會買入更多比特幣。但管理層已明確表示，未來買進比特幣將與其他資金用途競爭，包括維持流動性、回購折價證券，以及強化資產負債表。

技術面惡化 恐觸發拋售

比特幣的疲弱同時也與技術面惡化有關，在今年稍早跌破備受關注的技術型態後，未能重新站回關鍵阻力位，目前可能會測試2026年的新低，這提高了系統性與動能交易者繼續拋售的風險。

Miller Tabak +首席市場策略師馬利表示：「比特幣近期技術面非常糟糕。它在第1季跌破一個頭肩形態的頸線，約在80,000美元附近，之後在春季未能重新站回。現在又略微跌破今年低點。如果再創更低點，技術面將非常不利。」

他說：「再加上Strategy宣布可能出售更多比特幣，對這項資產類別的信心正在快速流失。」

比特幣目前已從去年超過126,000美元的高點回落一半以上。

馬利表示，雖然華爾街機構仍持續投資數位資產領域，但曾在過去加密貨幣行情中扮演主要推動力的散戶投資者，如今已將焦點轉向高成長的AI與科技股，此外，量子運算的進展也凸顯了加密貨幣未來可能面臨安全風險。同時間，比特幣ETF近期出現顯著資金流出，也顯示市場熱情正在降溫。

22V Research技術策略師羅克（John Roque）認為，比特幣一旦跌破6萬美元，意味著價格可能進一步下探至4萬美元，代表將跌價超過30%

不過，馬利仍認為加密市場在監管面上仍有一些正面因素，例如市場預期 美國國會可能通過加密資產結構法案，為數位資產平台提供「更清晰的規則」。

同時，整體加密市場的壓力也在加劇。投資人正從各類加密相關資產撤出資金，並從比特幣ETF中持續流出資金。根據彭博數據，比特幣現貨ETF年初至今已出現超過51億美元資金外流，與2024年初上市後的強勁流入形成鮮明對比，反映散戶投資人在等待市場進一步下跌的風險中選擇觀望，「逢低買入」的力量明顯減弱。