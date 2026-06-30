我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

姆巴佩世界盃18場進18球 法國總教練忍不住鞠躬致敬

川普2025年加密貨幣狂賺逾5.8億元 仍持有9億元代幣

美股道瓊續創新高、費半勁揚近4% 史坦普那指創六年最佳單季表現

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

美股周二（30日）繼續上漲，史坦普500那斯達克指數寫下六年來最佳單季表現，儘管中東衝突持續，但投資者對經濟成長和企業獲利前景依然保持樂觀。

道瓊工業指數30日收盤上漲136.46點，漲幅0.26%，收52,319.20點，連續第二天創收盤歷史新高；史坦普500指數上漲58.93點，漲幅0.79%，收7,499.36點；那斯達克指數上漲393.58點，漲幅1.52%，收26,213.72點。

費城半導體指數大漲537.30點，漲幅3.9%，報14,246.96點。第2季累計狂漲88%，創下有史以來最佳單季表現。

道瓊指數過去一季上漲約13%，創2022年來最佳單季表現；史坦普500上漲14.9%，那斯達克指數上漲21.4%，都創2020年來最大單季漲幅。

科技類股在史坦普500指數各領漲中領漲。

Wealthspire Advisors高級副總裁兼顧問Oliver Pursche表示：「今年上半年表現非常出色，顯然優於大多數人的預期。投資人關注周二公布的美國經濟數據，包括數據顯示美國5月職位空缺數小幅成長，顯示勞動力需求依然穩定，與近期就業成長回升的趨勢一致」

儘管軍事緊張局勢持續，但市場對伊朗衝突有望實現持久停火的進展跡象持樂觀態度，這在近期提振了股市。

Fifth Third Commercial Bank首席美國經濟學家Bill Adams表示：「低聘僱、低裁員的就業市場凍結狀態開始出現鬆動。」他認為，如果今年下半年就業成長保持穩定，失業率將下降，這將進一步提振消費者信心，「儘管存在各種地緣政治因素，但美國經濟表現良好，企業獲利狀況強勁」。

美國6月消費者信心小幅回升，汽油價格下跌抵銷消費者對就業市場的擔憂。

在史坦普500指數成分企業交出強勁的第1季財報後，投資人正期待未來幾周公布的第2季財報。

戰爭爆發之初油價的急劇上漲加劇了市場對通膨和升息的擔憂。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）匯編的數據，交易人士預期聯準會將在2026年底前至少升息一次。

美銀策略師表示，進入下半年，能源和金融等周期性、價值型類股可能是更好的投資選擇。

呼叫中心運營商Concentrix Corp.在下調全年業績展望後股價暴跌11%。國防承包商AeroVironment Inc.公佈的第四財季業績好於預期，股價大漲19%。

收盤後，Nike股價在公司發布財報後下跌約2%。

精華 FAQ

  • 道瓊上漲136.46點再創收盤新高，史坦普500與那斯達克也同步走高，分別漲0.79%與1.52%，顯示大型與科技股買盤都相當強勁。

  • 費半指數單日大漲3.9%，第二季累計飆升88%，寫下史上最佳單季表現，反映市場對晶片與科技產業需求、獲利前景持續看好。

  • 投資人認為美國經濟仍具韌性，就業與消費信心未明顯惡化，加上企業財報普遍強勁，並期待中東衝突出現停火進展，帶動風險偏好回升。

美股 史坦普500 那斯達克

上一則

Nike獲利爆表超預期 但本業未回神 靠這件事撐場

下一則

日本記憶體大廠鎧俠 明春來美發ADR

延伸閱讀

美股那斯達克跌逾1% Alphabet領大型科技股下挫 但費半續創新高

美股那斯達克跌逾1% Alphabet領大型科技股下挫 但費半續創新高
美股道瓊創新高、費半勁揚近4% 逢低買盤帶動科技股反彈

美股道瓊創新高、費半勁揚近4% 逢低買盤帶動科技股反彈
費半周線重挫7.9% 資金呈現輪動 華爾街對下半年展望不悲觀

費半周線重挫7.9% 資金呈現輪動 華爾街對下半年展望不悲觀
升息陰霾未散也擋不住美股反攻 英特爾創新高

升息陰霾未散也擋不住美股反攻 英特爾創新高

熱門新聞

中國智譜發表的AI大模型GLM-5.2已可與Anthropic和OpenAI並駕齊驅，且股價飆漲，震驚矽谷。圖為智譜開發的小龍蝦。（路透）

中國大模型「智譜」獲評全球第1 震撼矽谷

2026-06-24 02:28
費城半導體指數周一創新高後，周二竟大跌逾千點，重挫近8%，30檔成分股全數收黑。圖為美股期貨與選擇權交易員。(路透)

整理包／全球晶片股為何慘遭血洗？還會再崩嗎？五大因素一次看

2026-06-23 21:16
中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）

人民幣國際化卡關 歐學者：很少人會選擇中國金融工具

2026-06-25 08:59
從南韓到美國，全球晶片股23日重挫，費城半導體指數當日收跌近8%。(路透)

晶片股大跌該逃嗎？華爾街大多頭：往例顯示買進機會來了

2026-06-24 08:54
美軍中央司令部表示，伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽一艘貨輪後，美軍對伊朗發動空襲。畫面顯示一處不明地點發生爆炸並升起濃煙。 （路透）

伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 下周開盤前先回顧這五件國際大事

2026-06-27 06:10
馬斯克（Elon Musk）在成為全球首位兆元（美元）富豪寫下歷史後，不到兩周時間，隨著SpaceX與特斯拉股票賣壓湧現，其身家如今已跌回1兆美元以下。（路透）

SpaceX賣壓湧現 馬斯克從全球首位兆元富豪寶座跌落

2026-06-24 15:52

超人氣

更多 >
三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑
1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年
23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻

23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻