Nike獲利爆表超預期 但本業未回神 靠這件事撐場

Nike上季獲利優於市場預期，但主要受惠於近10億美元關稅退款，核心營運復甦力道仍待觀察。（路透）

運動用品大廠耐吉（Nike）周二盤後公布最新財報，獲利大幅超越華爾街 預期，但主要受惠於近10億美元的關稅 退款，扣除該因素後的核心營運仍顯疲態，加上中國市場銷售持續疲弱、自營通路銷售下滑，財報公布後盤後股價下跌逾3%。

截至5月底的2026會計年度第4季，Nike單季營收約109.7億美元，年減1%，略高於市場預估的108.5億美元。上季淨利潤達10.7億美元，包含大約9.86億美元的關稅退款。這筆退款源於美國最高法院今年稍早推翻總統川普 動用緊急權力徵收的部分關稅。每股盈餘72美分，其中包含關稅退款貢獻的52美分，遠高於分析師預估的12美分。

若剔除這筆一次性退款，Nike的毛利率將與去年大致持平，而非財報顯示的從40.3%大幅提升至49.2%。反映獲利改善主要來自一次性因素，而非核心營運大幅回升。全年來看，Nike總獲利仍較去年下滑3%。

區域表現方面，備受關注的中國市場營收按固定匯率計算年減17%，大致符合公司先前預估，顯示該地區需求復甦仍具挑戰。

通路表現則呈現分化。上季批發業務，也就是對零售商的銷售，年增4%，但自有實體門市與線上商店銷售年減7%。分析師指出，Nike試圖將自有通路轉型為高單價商品銷售據點，減少折扣促銷，此策略調整尚需時間發酵。

執行長希爾（Elliott Hill）坦言，Nike仍面臨營收逆風，但專業運動性能產品銷售已有改善。

隨著世足賽開打，Nike相關周邊商品銷售動能備受關注。數據顯示，Nike約28%的世足賽主題商品已售罄，表現優於競爭對手愛迪達（Adidas）的7%。

儘管如此，Nike今年以來股價已重挫逾35%，周二正常交易時段小跌0.41%至41.05美元，處於近12年低點，反映投資人對其轉型成效仍存憂慮。財報公布後，盤後股價再跌逾3%，市場持續關注其轉型能否帶動業績回升。