晶片股與科技七雄表現罕見分歧 費半大漲隱藏回檔警訊？

美國晶片類股今年來的表現已遠優於美股「科技七雄」。（美聯社）

隨著時序進入下半年，美國晶片類股今年來的表現已遠優於美股 「科技七雄」，兩者表現的相關性驟降，引發分析師援引2021年的歷史經驗擔心，晶片股和科技七雄的股價可能即將觸頂。

在科技七雄的人工智慧（AI）需求火爆下，半導體類股今年來已大漲，費城半導體指數今年來狂漲近94%，有望締造1999年達康泡沫以來最佳的全年表現，但FactSet數據顯示，整體科技七雄同期卻反而下跌3.7%。

截至6月中，費半表現優於彭博科技七雄指數的程度，已接近100個百分點，上次出現類似情況是在2021年，但當時的差距小得多。

Ned Davis研究公司分析師團隊29日發布報告指出，費半與科技七雄的26周移動相關係數已降到2021年來最低水準，而上次費半和科技七雄的相關係數降至這麼低的水準，費半和科技七雄都在不久後觸頂。

報告指出，「我們持續關注，因為這種相關性反轉讓人想起2021年時的警訊」，「在費半與科技七雄的相關係數於2021年觸底後，科技七雄的市值加權指數在2021年觸頂，費半則是在2021年9月攀峰」。在2022年初，標普500指數陷入一年的熊市，當時的全年表現為2008年來最差。

Ned Davis也認為，晶片股和科技七雄的表現分歧不太可能持續太久，因為這兩個族群的命運緊密交織。

不過，目前情況已與2021年大不相同，最大的差異或許是上百萬名美國投資人不再因新冠疫情而被關在家裡。分析師審慎認為，若要比較現況和2021年，須考量眾多因素。費半在2021年的表現領先，是新冠疫情帶動消費電子產品需求激增，當前的晶片需求主要與AI建置熱潮有關。

此外，儘管美股價位偏高，部分投資人仍不擔心，因為美國企業獲利依然健全成長，標普500指數成分企業的淨利率在第1季升抵14.8%，為FactSet於2009年開始追蹤這項數據以來最高，科技、金融服務及工業類股上季的淨利率都高於五年均值。

美國銀行（BofA）技術分析師團隊則認為，投資人應對標普500指數的進一步漲勢避險，準備因應夏季的「三浪回檔」（three-wave correction），美伊「停火後的（美股）漲勢震盪更為激烈，因回檔風險蓄積」，投資人7-9月能採取「守勢」。