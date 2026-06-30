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滙豐：美元「爆炸性」升值 恐為下半年痛苦交易

編譯陳苓／綜合外電
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滙豐表示，美元驟升可能是下半年的最大「痛苦交易」之一。（路透）
滙豐表示，美元驟升可能是下半年的最大「痛苦交易」之一。（路透）

滙豐表示，美元陡然升值可能是下半年的最大「痛苦交易」之一。

滙豐預期，美元到2027年上半為止將逐步升值，並警告要是發生這兩件事，美元可能出現「爆炸性」升勢：一是聯準會（Fed）示意，準備緊縮的力道超乎市場預期，二是地緣政治緊張再起。痛苦交易是出乎意料的市場狀況，讓許多投資人措手不及。

Fed 6月會議以來，美元升值風險攀升。決策者在會議上鎖定通膨，且幾乎未提供前瞻指引，這讓市場重新聚焦於殖利率利差，促使美元在過去兩周相對於所有主要貨幣轉強。

滙豐分析師麥克爾（Paul Mackel）等在報告中表示，美元走強令人痛苦，但外匯市場的痛苦交易，會是更爆炸性的美元升勢。

Fed訊息與美國經濟數據強健帶動下，彭博美元指數在6月稍早攀抵七個月高點。與此同時，其他地方的緊縮預期退燒。油價下滑，使歐洲緊縮前景降溫，而日本政府希望日本央行緩慢升息，導致日圓貶至40年低。

避險基金已將做多美元的部位，拉升至16個月高，反應投資人日益預期美元將續揚。

精華 FAQ

  • 因為美元若突然大幅升值，會讓原本押注弱美元的投資人遭受損失。滙豐指出，這種出乎市場預期的走勢，正是外匯市場常見的痛苦交易。

  • 滙豐認為兩大因素最關鍵：一是聯準會暗示緊縮程度超過市場預期，二是地緣政治緊張再度升高。兩者都會推升避險需求，進而支撐美元。

  • Fed 6月會後，市場重新關注美國殖利率利差，加上美國經濟數據仍強，帶動美元走高。同時歐洲與日本的緊縮預期降溫，也使美元相對更具吸引力。

聯準會

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