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金價又摜破4000美元 連四個月下跌累計猛摔25%

編譯葉亭均／綜合外電
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紐約黃金現貨價格今天盤中跌破每英兩4,000美元。(路透)
紐約黃金現貨價格今天盤中跌破每英兩4,000美元。(路透)

國際金價走弱，現貨價格再度跌破每英兩4,000美元關卡，本月可能連續第四個月收黑，因市場對中東局勢的不確定性逐漸消退，焦點轉向美國聯準會可能升息以抑制通膨的展望。

黃金現貨價格今天盤中一度挫跌1.8%，報每英兩3,943.29美元，本月累計跌幅超過12%。8月交割的美國黃金期貨下跌1.7%，報每英兩3,971.60 美元。

此時，交易人士正在評估美伊前景。華盛頓當局表示，與德黑蘭的談判預定周二在卡達首都杜哈展開；然而，伊朗外交部則透過Telegram表示，將派遣專家代表團與會，但排除進行直接談判的可能。

自這場戰爭於2月下旬爆發以來，金價已累計下跌近25%，並於上周一度跌破每英兩4,000美元。戰爭引發的能源價格飆升，使市場預期各國央行將維持較高利率更長時間，而這對不孳息的黃金而言屬於利空因素。

此外，美元近期強勢，這使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言變得更加昂貴。

另外，美國最高法院29日裁定，聯準會理事庫克（Lisa Cook）在對抗美國總統川普試圖以未經證實的房貸詐欺指控將其撤職的法律訴訟期間，可以繼續留任。這項裁決進一步鞏固美國央行的獨立性。目前聯準會正面臨要求降息的壓力，但部分聯準會官員已暗示，為抑制通膨，未來可能仍有必要進一步升息。

根據CME的Fed觀測工具，交易員目前預期聯準會今年將升息三次，並已反映9月升息的機率約為63%。

現貨白銀下跌2.4%，報每英兩56.89美元；白金跌1.1%，至1,557.08美元；鈀金下跌0.5%，至1,207美元。這三種金屬預料本月月線收黑。

精華 FAQ

  • 現貨金盤中一度挫跌1.8%，最低報每英兩3,943.29美元，8月交割黃金期貨則跌至每英兩3,971.60美元，顯示四千美元關卡再度失守。

  • 因中東局勢的不確定性逐漸消退，投資人開始把焦點轉向美國通膨與利率前景；若聯準會為壓抑通膨而升息，將不利於不孳息的黃金。

  • 白銀下跌2.4%至每英兩56.89美元，白金跌1.1%至1,557.08美元，鈀金跌0.5%至1,207美元，市場預料三者本月也都將收黑。

聯準會 金價

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