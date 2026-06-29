Comcast將一拆為二 盤前大漲

有線巨擘康卡斯特(Comcast)傳出將一拆為二的消息，股價29日盤前上漲超過20%。（路透）

華爾街 日報報導，有線巨擘康卡斯特(Comcast)傳出將一拆為二的消息，股價29日盤前上漲超過20%。康卡斯特並未透露兩家新公司的預期市值，僅在聲明中表示，康卡斯特將繼續鞏固在網路服務的領導地位，NBC環球影業集團將與天空集團一起，帶著足夠的規模、品牌、內容與財務資源，以全球頂尖媒體暨娛樂公司的地位參與市場競爭。

報導指出，康卡斯特打算把媒體與網路事業分開，對NBC環球影業集團(NBCUniversal)與天空集團(Sky)做出免稅拆分，創立兩家各自獨力的上市公司，讓新公司有更好的定位，能在快速發展的行業裡獲得成長並尋求交易。

康卡斯特拆分之後成媒體公司將由現任共同總裁卡瓦納(Mike Cavanagh)掌理，前任財務長安傑拉奇斯(Michael Angelakis)回鍋執掌康卡斯特。

康卡斯特股東未來將同時擁有康卡斯特與NBC環球影業集團股份。拆分將在未來一年內完成。

拆分將徹底改變原本橫跨網路與娛樂產業的康卡斯特。

康卡斯特向來把經營模式比喻為有助於為創新業務帶來投資的飛輪(flywheel)。

華爾街日報分析，網路服務向來是康卡斯特的核心業務，營運表現強勁且規模龐大，有能力出手投資主要體育賽事版權，建立了串流影音平台Peacock。公司高層認為，現在已到了讓媒體事業及網路事業各自獨立發展的成熟時機。

NBC環球影業集團旗下包括環球影業(Universal)電影與電視工作室、持續成長中的主題樂園部門、國家廣播公司電視台(NBC)與西語頻道平台「世界電視台」(Telemundo)、Bravo電視頻道、Peacock以及歐洲媒體業務天空集團。

康卡斯特其餘業務則包括寬頻、無線網路、有線電視。過去幾年，康卡斯特一直努力避免寬頻及有線電視訂戶流失，同一時間也擴展Xfinity Mobile無線網路業務。

今年稍早，康卡斯特已將MSNBC、CNBC、USA、Syfy等有線電視頻道剝離納入Versant集團旗下。