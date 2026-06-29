我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶建國250年 紐約高桅帆船遊行、梅西煙火秀連番登場

紐約租金凍漲 專家憂市場價租戶恐埋單

本周美股五大觀察變數 Fed談話、非農就業與川普關稅成焦點

記者張瀞文／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本周美股有五大觀察變數。（路透）
本周美股有五大觀察變數。（路透）

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊第二階段談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、資產負債表的看法。

三是經濟數據：本周要公布的數據包括美國6月消費者信心、ISM指數、Challenger 裁員數、非農就業報告；5月JOLTs職缺、工廠訂單等。

四是企業財報：本周要公布財報的企業包括Factset、Nike、AeroVironment、通用磨坊等。

五是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但資訊科技投資仍具有韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域。

柯堤斯認為，隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持整個AI生態系的成長。值得留意的是，由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，推斷當前的AI投資趨勢仍可持續。

精華 FAQ

  • 富蘭克林投顧列出五項焦點：中東局勢與油價、Fed官員談話、經濟數據、企業財報，以及川普關稅政策，這些因素都可能牽動市場情緒與股價波動。

  • 市場將關注6月消費者信心、ISM指數、Challenger裁員數、非農就業報告，以及5月JOLTs職缺與工廠訂單，藉此判斷經濟與就業是否仍具韌性。

  • 文中引述基金經理人看法，認為AI基礎設施與提升生產力的應用仍是企業優先項目；雲端服務需求強勁，加上大型投資者現金流穩健，使AI投資趨勢具延續性。

關稅 川普 美股

上一則

中國AI資安能力追上Anthropic 白宮監管反助低價模型崛起

下一則

Comcast將一拆為二 盤前大漲

延伸閱讀

Fed維持利率不變 未來一周美股要注意哪些觀察變數？

Fed維持利率不變 未來一周美股要注意哪些觀察變數？
美銀美林經理人調查：做多全球半導體以80%比例高居擁擠交易第一名

美銀美林經理人調查：做多全球半導體以80%比例高居擁擠交易第一名
本周開盤前 五件國際事不可不知

本周開盤前 五件國際事不可不知
美伊停戰、AI軍備競賽助攻 費半創新高後五大看點

美伊停戰、AI軍備競賽助攻 費半創新高後五大看點

熱門新聞

為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年齡，或許改變年金申領方式。 （美聯社）

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

2026-06-21 07:30
紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖為台積電的商標。（路透）

紐時新書：馬斯克籲川普在台灣外生產高階晶片

2026-06-23 07:49
中國智譜發表的AI大模型GLM-5.2已可與Anthropic和OpenAI並駕齊驅，且股價飆漲，震驚矽谷。圖為智譜開發的小龍蝦。（路透）

中國大模型「智譜」獲評全球第1 震撼矽谷

2026-06-24 02:28
費城半導體指數周一創新高後，周二竟大跌逾千點，重挫近8%，30檔成分股全數收黑。圖為美股期貨與選擇權交易員。(路透)

整理包／全球晶片股為何慘遭血洗？還會再崩嗎？五大因素一次看

2026-06-23 21:16
中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）

人民幣國際化卡關 歐學者：很少人會選擇中國金融工具

2026-06-25 08:59
從南韓到美國，全球晶片股23日重挫，費城半導體指數當日收跌近8%。(路透)

晶片股大跌該逃嗎？華爾街大多頭：往例顯示買進機會來了

2026-06-24 08:54

超人氣

更多 >
坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
新研究：80歲大腦還能變年輕 醫稱每天只需做這些練習

新研究：80歲大腦還能變年輕 醫稱每天只需做這些練習