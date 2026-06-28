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29兆美元主權資金大調倉：能源、黃金受青睞 憂美元前景

編譯季晶晶／即時報導
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景順調查顯示，全球主權財富基金與央行正提高能源配置，也打算加碼黃金，對美元長期儲...
景順調查顯示，全球主權財富基金與央行正提高能源配置，也打算加碼黃金，對美元長期儲備貨幣地位的前景表達更多疑慮。(路透)

根據景順（Invesco）周一公布的調查報告，管理資產規模高達29兆美元的主權財富基金與各國中央銀行，正因地緣政治劇烈變化重新調整投資策略，轉向能源資產，同時對美元前景提出警訊。

這項針對90家主權財富基金與54家央行的調查顯示，在關稅戰、航運通道受阻、烏克蘭戰爭與中東戰事持續等多重壓力之下，機構投資人日益重視分散風險，建構「經得起衝擊且能維持運作」的投資組合。

大約有80%的受訪機構認為，能源安全與能源轉型基礎建設，是提升投資組合韌性最值得信賴的投資方向。2026年，基礎設施類資產已占主權財富基金總資產的9%。

報告指出，AI快速發展帶動資料中心建設，也推升電力需求，更進一步推升能源資產的吸引力。

景順研究主管Benjamin Jones表示，「在通膨衝擊、地緣政治碎裂化、市場集中度提高的環境下，投資人正重新審視過去對分散風險的假設，改為打造能承受更多不同情境的投資組合。韌性已經從加分項變成必要條件。」

近年來，債券與股票的正向連動關係，削弱了債券過去作為分散風險工具的功能，更多機構將資金轉進高流動性資產與實體資產。

另一方面，受訪者對美元的憂慮持續升溫。61%的受訪央行認為，美國的龐大債務將削弱美元長期作為全球儲備貨幣的地位，此一比率遠高於2024年的20%。

儘管美國與以色列對伊朗的戰事推動美元今年升值約3%，但分析人士認為，美國的政策不確定性與高負債，仍可能使美元長期走弱。

不過，目前仍缺乏足以取代美元的替代貨幣，去美元化的進程預料漸進而緩慢。29%的受訪機構預期，五年後美元的儲備貨幣地位將進一步削弱，比率高於2022年的12%。

景順還指出，多家機構也已著手檢討對美國保管銀行、交易對手及清算基礎設施的依賴，主因即為地緣政治緊張。

其中一家歐洲央行透露已更換其美國託管機構；一家拉丁美洲央行則表示，正建立新的非美國託管關係，為「最壞情境」預做準備。

不過，也有央行坦言，此類調整存在政治風險，因為光是採取這類行動，就可能被美國解讀為不友善行為。

與此同時，約三分之一受訪機構表示，計畫增持黃金，作為分散配置的一環。

精華 FAQ

  • 在關稅戰、航運受阻、烏克蘭與中東戰事等衝擊下，機構更重視資產韌性與分散風險，因此增加能源、基礎設施與實體資產配置。

  • 61%的受訪央行認為，美國龐大債務會削弱美元長期儲備貨幣地位；雖然短期仍受地緣政治支撐，但政策不確定性與高負債使其前景承壓。

  • 約三分之一機構計畫增持黃金，部分央行也開始更換或建立非美國託管關係，降低對美國保管、交易對手與清算基礎設施的依賴。

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