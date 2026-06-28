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美伊傳同意停止互相攻擊 油價漲幅收斂、美股期指走高

編譯劉忠勇／綜合外電
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從阿曼望去，油輪航行於阿曼外海。（路透）
從阿曼望去，油輪航行於阿曼外海。（路透）

卡達一艘油輪在美國和伊朗攻擊再起之際被擊中，國際油價周一早盤上漲。不過，美國和伊朗據報導同意停止相互攻擊。史坦普500指數期貨聞聲走高，上漲0.4%，那斯達克100指數期貨上漲0.6%，美元兌主要貨幣變動不大。

布蘭特原油一度上漲1.9%，報每桶73.39美元，隨後收斂漲幅至1%，報72.68；西德州原油則接近70美元。雙方自周四起互相攻擊。伊朗先在一艘貨櫃輪遇襲後攻擊油輪，美國周末再空襲荷莫茲海峽附近的伊朗軍事目標，雙方都指責對方違反停火協議。

Axios引述未具名美國官員報導，美伊已同意停止攻擊，並將於周二在多哈會談。兩國達成臨時協議後，海峽原油運輸一度回升，但這波最新衝突造成多大影響，目前仍不清楚。

遭到擊中的超大型原油輪Kiku載有約200萬桶原油，最後一次回報位置是在阿拉伯聯合大公國阿曼灣港口富查伊拉外海，航行狀態則列為「失去操控」。美伊達成臨時協議後，荷莫茲海峽原油運輸一度回升，但這波最新衝突造成多大影響，目前仍不清楚。

芝加哥Karobaar Capital投資長庫希德說：「市場愈來愈傾向把這些動作視為策略性，而非結構性變化。只要基本面沒有根本改變，交易員就樂於逢漲賣出、逢跌買進。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 消息指出美國與伊朗已同意停止互相攻擊，並預計周二在多哈會談，讓市場預期衝突有降溫空間，因此風險資產情緒回升。

  • 卡達油輪遭擊中後，布蘭特原油一度上漲1.9%，但在美伊同意停止攻擊的消息傳出後，漲幅收斂至約1%，西德州原油也回到接近70美元。

  • 芝加哥投資長認為市場愈來愈把這些動作視為策略性操作，而非供需結構改變，只要基本面沒大變，交易員便傾向逢漲賣出、逢跌買進。

美伊 伊朗 荷莫茲海峽

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