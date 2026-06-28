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史坦普維持美國AA+信評 稱經濟韌性支撐穩健財政收入

編譯王曉伯／綜合報導
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美國AI產業帶旺股市與經濟發展，史坦普全球26日維持美國信用評級為AA+，前景展...
美國AI產業帶旺股市與經濟發展，史坦普全球26日維持美國信用評級為AA+，前景展望為穩定。但對AI產業長期提升生產力，仍難確定。(路透)

全球三大信評構機之一的史坦普全球(S&P Global)26日維持美國信用評級為AA+，較最高評級AAA低一級，前景展望為穩定。該機構稱美國經濟儘管財政赤字偏高，不過其韌性足以支撐穩健的財政收入。史坦普全球對人工智慧的強勁投資看法保守，指出人工智慧能否帶動生產力的長期提升仍難確定。

估4年內經濟成長約2%

史坦普全球在其聲明中指出：「美國經濟的韌性，將支撐穩健的財政收入，包括關稅持續帶來的收入，並有助於在未來數年穩定財政赤字。」

史坦普全球將美國的信評展望維持在「穩定」。分析師表示，展望穩定反映美國經濟成長依然穩健、貨幣政策執行具公信力且有效，以及財政赤字雖然處於高檔，但並未持續惡化。

史坦普全球也預估美國經濟在2026年至2029年期間將成長約2%，並補充指出，儘管美國政治兩極化加劇，但強大的制度與和制衡體系將繼續穩定政策結果。

認AI投資是關鍵支柱

美國經濟第一季成長率高於先前預期，國內生產毛額(GDP)成長年率上調至2.1%。路透的經濟學家調查此前是預計GDP首季成長率將維持在1.6%不變。

史坦普全球表示，強勁的人工智慧投資預計仍將是整體投資的關鍵支柱，但該機構也強調，人工智慧能否帶來生產力的長期提升目前仍存在不確定性。

美國信評仍有下調風險

不過史坦普全球也警告，美國信評仍有下調風險。該機構指出，鑑於「利息支出和老齡化相關支出呈結構性上升」，美國政府淨債務將接近GDP的100%。與此同時，美國黨派之間分歧嚴重，通過兩黨合作來降低赤字、壓縮預算「仍難以實現」。

史坦普全球表示，美國債務上限問題反覆出現，國會只有繼續批准增加借款，因為若非如此，將對金融市場和經濟造成嚴重後果。近年來，美國國會已多次提高債務上限。

史坦普表示，如果國會無法控制支出或未能「應對稅法變化對收入的影響」，導致赤字擴大，美國信用評級未來兩年仍有下調風險。

史坦普全球是首家在2011年將美國AAA最高信評調降的主要信評機構，此舉當時曾遭財政部嚴厲批評。

目前三大國際信評機構(史坦普全球，穆迪和惠譽)均將美國評等維持在較AAA低一級的評等，展望均為「穩定」。不過，史坦普全球場認為，美國整體信用狀況仍遜於部分同級國家。

史坦普全球指出，對美國相對保守的評價反映政治兩極化情況加劇，「在由單一政黨完全執政時，政策擺盪幅度相對更大，也反映美國政治體系改善主權財政惡化的能力相對不足。」

精華 FAQ

  • 史坦普全球維持美國信用評級在AA+，較AAA低一級，展望則維持「穩定」。該機構認為美國經濟與政策仍具韌性，因此暫時不需調整評等。

  • 史坦普全球指出，美國經濟韌性足以支撐穩健財政收入，包含關稅持續帶來的收入，也有助未來數年穩定財政赤字，不至於進一步失控。

  • 因美國利息支出與老齡化相關支出持續上升，淨債務恐接近GDP的100%，加上兩黨難合作削赤字，若支出失控或稅制影響收入，評級仍有下調風險。

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