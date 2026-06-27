伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 下周開盤前先回顧這五件國際大事

美軍中央司令部表示，伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽一艘貨輪後，美軍對伊朗發動空襲。畫面顯示一處不明地點發生爆炸並升起濃煙。 （路透）

伊朗 以無人機襲擊位於荷莫茲海峽 的長榮海運長麗輪，美國周五再度對伊朗發動攻擊，雙方達成的脆弱停火可能正瀕臨瓦解。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 美軍空襲報復

美國總統川普就長麗輪遭攻擊向記者說：「我不喜歡他們開火這件事，他們不應該那麼做。」他還在真實社群寫道，伊朗至少向通過荷莫茲海峽的船隻發射4架單向攻擊無人機，其中一架「擊中一艘大型高價貨輪的上層甲板」。

美國中央司令部數小時後表示，美軍對伊朗實施打擊，以強力回應德黑蘭前一天使用單向攻擊無人機，擊中懸掛新加坡國旗、正沿著阿曼海岸駛離荷莫茲海峽的「長麗輪」。聲明指出，美軍飛機打擊伊朗的飛彈與無人機儲存地點，以及沿海雷達設施。

2. 費半周線重挫7.9% 資金呈現輪動 華爾街對下半年展望不悲觀

晶片股再爆賣壓之下，美國股市周五仍難逃頹勢，史坦普500指數和那斯達克綜合指數2024年4月以來首度出現整周每個交易日全都收黑。但資金顯然正從漲幅過大的晶片股轉進更廣泛、可受惠於經濟成長和企業獲利的股票，華爾街對下半年毫不悲觀。

費城半導體指數周五大跌5.3%，美光（Micron）下殺6.7%。台積電ADR跌0.6%，成為費半成分股中跌幅最輕的個股。一周下來，費半和台積電ADR分別大跌7.9%和6.4%；史坦普500指數和那斯達克周線分別下跌2%和4.6%。

3. AI、SpaceX、比特幣槓桿交易反噬 科技股崩跌揭露投機市場真面目

本周科技股大跌，不只戳破今年最火熱的投資題材，也暴露出現代投機交易的運作方式，以及一旦行情反轉，這套機制會以多快的速度倒轉。

散戶退場引發AI晶片股賣壓，衝擊一路蔓延至亞洲和美國半導體股，重創槓桿ETF，也波及推出不久的SpaceX基金。另一方面，比特幣「企業囤幣大戶」塞勒（Michael Saylor）旗下Strategy股價崩跌，也震撼加密幣市場，因為這套讓投資人間接押注比特幣、堪稱業界規模最大的財務操作模式之一，正陷入沉重壓力。

表面上看，本周受創的標的彼此毫無關聯。實際上，他們都屬於現代金融市場的同一個角落：這些產品讓投資人能以更高槓桿、更低交易障礙和更頻繁的方式，押注市場最熱門的題材。

4. OpenAI傳延到明年IPO

OpenAI傳出目前傾向延到明年辦理首次公開發行股票（IPO），且應川普政府的要求，將分階段發布最新模型GPT-5.6。

紐約時報引述參與討論的人士報導，為ChatGPT開發商提供IPO規劃建議的投銀示警，科技股最近波動加劇，加上SpaceX完成創紀錄IPO後股價震盪，可能削弱散戶投資人認購OpenAI新股的意願。

紐約時報指出，OpenAI執行長奧特曼要求包括投資銀行和律師在內的顧問團隊，把估值目標訂在1兆美元。

5. 紐時：美國先進封裝仍幾乎仰賴台積電 成為AI重大瓶頸

美國多年來投入鉅資扶植本土半導體製造，但對台積電（2330）的依賴未見減輕。紐約時報指出，台積電承包幾乎所有先進晶片封裝，這原本半導體業中不起眼的一環，如今卻成為全球爭奪AI主導地位的重大瓶頸。

台積電不只代工輝達等AI晶片，也承包幾乎所有先進封裝，主要供應商和合作夥伴同樣集中在台灣。

台積電目前約占全球先進封裝市場95%。專屬的CoWoS技術可把大型AI晶片和多組高頻寬記憶體整合在一起。不過，台積電亞利桑納州廠最快要到2028或2029年才會導入CoWoS，目前在當地生產的晶片仍須送回台灣封裝。分析師估計，台積電CoWoS產能仍比需求少約30%。