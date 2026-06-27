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美軍出租土地 蓋稀土礦物、石墨等關鍵礦物廠

編譯湯淑君／綜合報導
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美國陸軍宣布，將把全美各地美軍基地的土地租給數家公司蓋關鍵礦物加工廠，協助在國內建立關鍵礦物供應鏈。美國陸軍25日發布聲明說，五角大廈已和三家公司達成協議，將在美軍基地用地上建廠處理稀土礦物、石墨、鋰和硼。

REalloys將在猶他州圖埃勒陸軍基地蓋一座稀土分離廠，產品將貯存在基地內，以備軍方使用。Titan礦業公司將興建並營運一座石墨提純廠，可能設在阿肯色州或阿拉巴馬州的美軍基地。EnergyX和澳洲的Ioneer公司，將各建一座鋰設施和硼加工廠。

川普政府正快馬加鞭提高國內關鍵礦物生產，以降低對中國大陸等地進口的依賴。這些礦物對消費電子、汽車、國防等產業至關重要，但過去數十年來美國相關礦場與加工廠陸續關閉。

美國總統川普上任以來，已推出一系列計畫重建國內關鍵礦物產能，包括政府提供貸款和入股礦業公司。去年3月，川普下令提高關鍵礦物產能時，即預告在美軍基地土蓋礦物加工廠的計畫。

這是美軍首度批准在軍方用地建商業礦物加工廠。Titan礦業25日盤中股價應聲飆漲12%，Ioneer美國存託憑證（ADR）躍漲7.1%，REalloys股價跌幅則收斂。

稀土 阿肯色州 五角大廈

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