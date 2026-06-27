OpenAI傳延明年IPO 估值目標訂1兆美元

OpenAI傳出目前傾向延到明年辦理首次公開發行股票（IPO）。（路透）

OpenAI 傳出目前傾向延到明年辦理首次公開發行股票（IPO），且應川普政府的要求，將分階段發布最新模型GPT-5.6。

紐約時報 引述參與討論的人士報導，為ChatGPT開發商提供IPO規畫建議的投銀示警，科技股最近波動加劇，加上SpaceX完成創紀錄IPO後股價震盪，可能削弱散戶投資人認購OpenAI新股的意願。

紐約時報指出，OpenAI執行長奧特曼要求包括投資銀行和律師在內的顧問團隊，把估值目標訂在1兆美元。彭博先前報導，OpenAI正和高盛 、摩根史坦利合作，最快可能今年秋季上市。

OpenAI在6月9日發布新聞說，已向美國證券交易委員會（SEC）遞交IPO申請案。OpenAI在新聞稿中說：「我們尚未決定上市時機，可能還要等一段時間，因為有些事情維持未上市公司身分，做起來可能比較容易。不過，牽涉許多複雜的取捨；先提出申請，也讓我們保有更早上市的選項，若最後認為這樣最好，便能採取行動。」

OpenAI和競爭對手Anthropic原本競相爭取最快今年在華爾街上市，希望吸引公開市場投資人，支應AI晶片和資料中心的龐大支出。

OpenAI今年初完成新一輪籌資，從投資人手中取得1220億美元，支應在AI基礎建設上的龐大開銷。這次籌資也將公司估值推升至8520億美元。

科技媒體The Information引述知情人士報導，OpenAI應川普政府要求，將分階段發布最新模型GPT-5.6，將先向少數合作夥伴限量開放GPT-5.6預覽。