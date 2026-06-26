我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼兌現競選承諾 百萬戶穩租公寓凍漲

MTA橋隧施工區測速照相 6月30日啟用最高罰100元

Fed新任主席華許展現「鷹派」立場 已令市場長期通膨預期下降

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國聯準會（Fed）新任主席華許。（路透）
美國聯準會（Fed）新任主席華許。（路透）

大型基金經理人表示，美國聯準會（Fed）新任主席華許針對通膨的強硬談話，使金融市場對Fed的信任大增，進而壓低了投資人對長期物價上漲的預期，代表債券市場對長期通膨預期的10年期均衡通膨率已由2.5%以上降至2.2%，為一年多來最低。

投資機構表示，這項轉變反映了最近油價下跌到接近伊朗戰爭之前的水準，以及上周Fed會議的政策立場轉向「鷹派」，當時華許曾表示，「持續高的物價」是「美國民眾的負擔」。華許的強硬措辭減輕了市場擔心Fed可能向川普屈服的疑慮。

富達國際（Fidelity International）的基金經理人芮狄爾（Mike Riddell）表示，長期均衡通膨率的下降幅度「甚至比油價下跌所導致的變化還大」，可能是因為Fed展現的「鷹派」立場提升了聯準會對抗通膨的信譽。

美國本周四（25日）公布的5月個人消費支出（PCE）物價指數比去年同期大幅上升4.1%，是聯準會2%目標的兩倍多，聯準會衡量長期通膨壓力的核心PCE也小幅上升到3.4%，凸顯華許面臨的通膨挑戰。儘管目前物價承壓，但本周市場對未來的通膨預期已經下降，本周利率交換合約市場預期未來12個月的通膨率下降0.12百分點至3.88%。

巴克萊銀行的美國通膨策略主管希爾（Jon Hill）表示，「Fed會議展現鷹派立場加上伊朗戰爭暫獲解決，使投資人認為通膨風險下降，導致以市場為基礎的通膨預期指標大幅下滑」。

Evercore ISI機構副董事長古哈表示，「如果從現在到9月間通膨普遍改善，華許可以不再展現強硬立場，也無需升息；但若9月前經濟數據並未明顯開始朝此方向移動，他可能必須升息，否則可能喪失信譽」。

不過一些投資專家與經濟學家相信，如果華許能令投資人相信他是通膨「鷹派」，進而推升市場利率，那麼華許可能無需多次升息。資產管理機構安本的利率主管洛克（Aaron Rock）表示，「只有時間才能驗證華許立場是否真的強硬，以確保他最終無須升息」。

精華 FAQ

  • 因為投資人認為他更重視壓制物價，Fed抗通膨可信度因而提升，市場便下修長期通膨預期，十年期均衡通膨率也隨之回落。

  • 文中指出，債券市場的十年期均衡通膨率已由2.5%以上降至2.2%，是一年多來最低；利率交換合約也顯示未來12個月通膨預期下滑。

  • 雖然市場預期已降溫，但5月PCE仍明顯高於2%目標。若9月前通膨未改善，華許可能得升息維持信譽，否則外界會質疑其鷹派立場。

聯準會 川普 華許

上一則

德媒：福斯將大刀出鞘 裁員規模上看10萬人 關閉多座德國工廠

下一則

OpenAI傳擬延後IPO至明年 GPT-5.6應美政府要求分階段發布

延伸閱讀

華許Fed首秀震撼美國債市 5大訊號看市場如何解讀轉向升息

華許Fed首秀震撼美國債市 5大訊號看市場如何解讀轉向升息
Fed轉鷹？下一步升息？專家解答華許留下的4個懸疑

Fed轉鷹？下一步升息？專家解答華許留下的4個懸疑
華許推動廢除Fed前瞻指引 投資人憂美債波動、借款成本升高

華許推動廢除Fed前瞻指引 投資人憂美債波動、借款成本升高
華許Fed首秀利率不變 川普：沒關係、隨便

華許Fed首秀利率不變 川普：沒關係、隨便

熱門新聞

美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。路透

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

2026-06-19 11:45
不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年齡，或許改變年金申領方式。 （美聯社）

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

2026-06-21 07:30
英特爾執行長陳立武坦承，自家晶圓代工業務仍遠遠落後台積電。(美聯社)

陳立武：英特爾代工遠落後台積電 這時間點才看得到成果

2026-06-20 10:14
紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖為台積電的商標。（路透）

紐時新書：馬斯克籲川普在台灣外生產高階晶片

2026-06-23 07:49
美股「科技七巨頭」是由全球最具影響力的幾家科技企業組成，每個成員都是全球市值前10名的企業。（路透）

美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

2026-06-18 00:30

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元