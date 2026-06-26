美5月PCE年增4.1% 通膨再增溫 推高升息機率

美國5月通膨持續增溫，個人消費支出（PCE）強勁。（歐新社）

美國5月通膨持續增溫，個人消費支出（PCE）強勁，個人所得也大幅增加，為消費蓄積動能，失業人數也回降，加上第一季實質國內生產毛額（GDP）成長率大幅上修，顯示美國經濟並未受中東戰局影響，景氣依然熱絡，也使聯準會 （Fed）今年內升息機率進一步升高。

5月代表通膨率的整體PCE平減指數比4月上升0.4%，升幅與4月相同，略低於預估的0.5%；比去年同期上升4.1%，符合預估，高於4月時3.8%升幅，也是2023年4月來最大升幅，主要是因為能源價格上漲。

Fed最重視的核心PCE平減指數比4月上升0.3%，符合預估，也與4月上修之後升幅相同；比去年同期上升3.4%，符合預估，但高於4月時的3.3%升幅。

5月個人消費支出比4月大幅增加0.7%，高於預估的0.6%，更高於4月時的0.4%增幅；扣除通膨後的實質個人消費支出比4月增加0.3%，高於預估的0.2%，以及4月時的零增幅。

個人所得增加0.7%，高於預估的0.4%及4月時的零增幅，主因就業連續三個月大幅回升。

第1季GDP季增年率最終值為2.1%，高於預估及之前公布的修正值（均為年增1.6%），更遠高於去年第4季時的0.5%增幅；但個人消費成長減弱，民間投資與淨出口對成長率的貢獻度提高；第1季GDP平減指數年增3.6%，高於預估的3.5%：核心PCE平減指數季增4.4%，符合預估。