美5月PCE年增4.1% 通膨再增溫 推高升息機率
美國5月通膨持續增溫，個人消費支出（PCE）強勁，個人所得也大幅增加，為消費蓄積動能，失業人數也回降，加上第一季實質國內生產毛額（GDP）成長率大幅上修，顯示美國經濟並未受中東戰局影響，景氣依然熱絡，也使聯準會（Fed）今年內升息機率進一步升高。
5月代表通膨率的整體PCE平減指數比4月上升0.4%，升幅與4月相同，略低於預估的0.5%；比去年同期上升4.1%，符合預估，高於4月時3.8%升幅，也是2023年4月來最大升幅，主要是因為能源價格上漲。
Fed最重視的核心PCE平減指數比4月上升0.3%，符合預估，也與4月上修之後升幅相同；比去年同期上升3.4%，符合預估，但高於4月時的3.3%升幅。
5月個人消費支出比4月大幅增加0.7%，高於預估的0.6%，更高於4月時的0.4%增幅；扣除通膨後的實質個人消費支出比4月增加0.3%，高於預估的0.2%，以及4月時的零增幅。
個人所得增加0.7%，高於預估的0.4%及4月時的零增幅，主因就業連續三個月大幅回升。
第1季GDP季增年率最終值為2.1%，高於預估及之前公布的修正值（均為年增1.6%），更遠高於去年第4季時的0.5%增幅；但個人消費成長減弱，民間投資與淨出口對成長率的貢獻度提高；第1季GDP平減指數年增3.6%，高於預估的3.5%：核心PCE平減指數季增4.4%，符合預估。
5月整體PCE平減指數年增4.1%，較4月的3.8%進一步升高，且是2023年4月以來最大升幅，顯示通膨壓力重新增溫。 核心PCE月增0.3%、年增3.4%，兩者都符合預估但仍高於前月，反映排除能源與食品後的基本通膨仍未明顯降溫。 5月個人消費與所得都大幅增加，失業人數回降，加上第一季GDP上修至年增2.1%，顯示美國景氣仍強，支撐升息預期。
精華 FAQ
5月整體PCE平減指數年增4.1%，較4月的3.8%進一步升高，且是2023年4月以來最大升幅，顯示通膨壓力重新增溫。
核心PCE月增0.3%、年增3.4%，兩者都符合預估但仍高於前月，反映排除能源與食品後的基本通膨仍未明顯降溫。
5月個人消費與所得都大幅增加，失業人數回降，加上第一季GDP上修至年增2.1%，顯示美國景氣仍強，支撐升息預期。
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