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Fed恐升息 金價跌破4000美元

記者朱漢崙藍鈞達／綜合報導
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受市場預期美國利率將會調高影響，金價24日跌破每盎司4000美元，為自從去年11...
受市場預期美國利率將會調高影響，金價24日跌破每盎司4000美元，為自從去年11月以來首見。（路透）

美國聯準會鷹派勢力抬頭強化市場的升息預期、帶動美元指數走高，國際金價24日跌破每盎司4000美元大關，最低來到3963美元。大型金控高層認為，除了聯準會年底恐升息及美元指數強勁，很多新興國家央行的買盤力道恐因美元走強導致匯率貶值而折損，即使金價回到4000美元之上，短期內恐難再看到5000美元價位。

國際金價1月底站上每盎司逾5500美元的高點，當時也引發民眾搶買黃金的熱潮。銀樓業者觀察，近期店內投資型買盤幾乎消失，與前波高點相比，買氣大約減少3至4成。過去不少民眾趁金價上漲或回檔時進場買金條、金豆，如今人潮明顯回落，市場氣氛已和年初大不相同。

銀樓業者說，年初民眾因避險、保值或擔心金價續漲而買黃金，但隨著近期台股熱度升高，部分短線投資資金轉向股市，黃金投資買氣自然降溫。先前買進黃金的民眾，目前並沒有明顯拿出來回售，因多數人仍認為黃金具備保值功能，不急著因短期價格波動而出場。換句話說，這波變化不是從「搶買黃金」變成「急賣黃金」，而是投資買盤退場、保值需求留下。

台銀的最新評估則認為，市場開始對反覆的中東局勢、川普言論及油價的下跌反應鈍化，影響金價的焦點在於聯準會年底對利率「不降反升」機率隨著鷹派抬頭而升高。全球黃金ETF持有數量續降，也是另一個利空因素，台銀認為金價應仍會支撐在4000美元之上，若4000美元未守住，下一個關卡是3900美元。

法人指出，隨著油價回落至戰前水準、通膨預期與實質利率重新上修，加上美元指數走強，持有無息資產的機會成本上升，因此壓抑黃金吸引力。

一家大型金控高層表示，部分新興市場央行尋求儲備多元化的支撐買盤，但美元指數走強，導致新興市場國家匯率貶值，使得黃金購買更貴，也會折損買盤的力道。

精華 FAQ

  • 主要因聯準會鷹派勢力抬頭，市場升息預期升溫，帶動美元指數走高；同時油價回落、通膨與實質利率上修，也提高持有黃金的機會成本。

  • 近期店內投資型買盤幾乎消失，與前波高點相比約少三到四成；民眾從搶買金條、金豆，轉為觀望，顯示短線投資需求明顯退場。

  • 台銀認為金價仍可先守在4000美元上方，若失守下一關看3900美元；後續風險在聯準會年底不降反升、美元續強，以及新興市場央行買盤減弱。

聯準會 金價

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