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美光財報猛 顯示AI熱潮未退燒 點火晶片股行情

編譯季晶晶、記者李孟珊／綜合報導
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美光財報耀眼，佐證晶片支出持續不輟，讓亞洲晶片股25日普遍漲勢如虹。（路透）
美光財報耀眼，佐證晶片支出持續不輟，讓亞洲晶片股25日普遍漲勢如虹。（路透）

記憶體大廠美光24日公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，毛利率衝上驚人的84.9%新高水位，稱霸美國科技股，並預告「看不到供應跟上需求的時間點」，透露記憶體供不應求態勢尚無盡頭。

美光以超乎預期的營運實績及優異展望，狠狠打臉近期看空記憶體的空頭言論，激勵25日美光股價狂漲15.74%。亞洲記憶體股25日全面歡騰，日本鎧俠勁揚逾12%；南韓SK海力士大漲13%、三星漲逾5%；台灣南亞科、華邦則都漲超過7%。

美光於財報會議共透露五大利多，包括財報與財測亮眼、毛利率年增一倍多、簽署16項設定最低價格的長期供應協議，預料記憶體晶片將供不應求更久，甚至看不到供應跟上需求的時間點，加上高通對AI資料中心事業的亮眼預測，顯示AI熱潮未降溫，點火新一波晶片股行情。

美光公布，在止於5月28日的年度第3季（上季）淨利年比飆增近14倍至282.4億美元，經調整後每股純益25.11美元，營收年比暴增345.8%到415億美元，都遠優於分析師預估。

美光所有事業上季營收均大幅成長，核心資料中心業務營收暴增至115億美元，是去年同期的七倍以上；資料中心固態硬碟（SSD）營收也突破50億美元。行動與客戶營收年增逾250%至115.2億美元；車用與嵌入式應用記憶體營收較去年同期增逾300%，達到46.3億美元。

美光上季毛利率年增一倍、衝上創紀錄的84.9%，稱霸美國科技業，驚艷市場，比輝達的75%、Meta的接近82%還出色，透露記憶體缺貨大漲價帶來的效應持續為公司帶來豐厚利潤。

美光預期，本季營收約500億美元，每股純益31美元，毛利率將升至86%，資本支出將約為100億美元，全都高於市場預估。

美光執行長梅羅塔表示，「記憶體與儲存（晶片）供應短缺將花一段時間才能改善」，「即便我們預期產業供應將在2028年逐步好轉，但我們目前仍看不到記憶體供應能夠趕上日增需求的時間點」。

精華 FAQ

  • 因為上季營收、每股純益與毛利率都明顯高於預估，本季財測也超出市場期待，顯示記憶體需求強勁，且高價環境仍可支撐獲利持續擴大。

  • 執行長表示，記憶體與儲存晶片短缺還需要一段時間才會改善，目前仍看不到供應能趕上日增需求的時間點，並預估產業供需要到2028年才可能逐步好轉。

  • 美光財報強勁後，股價大漲並帶動日本、南韓與台灣記憶體股齊揚，加上高通對AI資料中心的展望亮眼，市場認為AI需求仍旺，晶片股行情再度升溫。

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