我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉雙強震倖存民眾心有餘悸：此生最恐怖經驗

咖啡廳拒眾議員高德曼進入 司法部啟動民權調查

晶片股暴漲暴跌…美光財報帶來的是定心丸 還是逢高脫售良機？

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美光財報耀眼，佐證晶片支出持續不輟，讓亞洲晶片股25日早盤普遍漲勢如虹。（路透）
美光財報耀眼，佐證晶片支出持續不輟，讓亞洲晶片股25日早盤普遍漲勢如虹。（路透）

全球半導體股23日大跌，眼看這個大泡沫就要爆裂，但美國記憶晶片大廠美光（Micron）24日發布優於預期的財報，及時化解危機，盤後股價大漲，更帶動南韓記憶體股25日強彈。所以，半導體股警報解除了嗎？

美光上季不僅淨利遠超出華爾街預期，還調高本季營收預測，在這雙重驚喜激勵下，美光盤後股價一度飆升16%，市值衝上1.3兆美元。

投資人認為，美光財報耀眼，佐證晶片支出持續不輟，讓亞洲晶片股25日早盤普遍漲勢如虹。

彭博資訊報導，SK海力士股價25日強彈13%，一掃周二因消息傳出將聚焦低利潤DRAM觸動股價大跳水的陰霾。海力士周三公布赴美發行290億美元美國存託憑證（ADR）的計畫，公司內部人士大規模釋股，以往會被投資人視為警訊，通常也會壓抑股價。但美光帶來的利多消息，似乎給海力士帶來一股強力順風。

不過，分析師提醒投資人，半導體股前景未必是一片瑰麗。

「頭部」跡象層出不窮 投資人宜降低曝險

「熊市陷阱報告」創辦人麥唐諾指出，半導體股行情像近日波動這麼劇烈，個股在短短數小時內市值暴增或狂瀉逾千億美元，情況十分罕見。他說，一般而言，這種情況只發生在市場接近重大「頭部」或「底部」之時。

BCA Research建議客戶，結束今年讓投資人資金至少翻倍的交易：做多新興市場半導體股，同時放空付錢向他們買晶片的公司——積極布建資料中心的美國「七大巨頭」科技公司——因為這種交易將難以為繼。BCA在報告中指出，目前南韓Kospi指數的一個月隱含波動率，已超越前幾波行情的峰頂，但往年這種情況卻是發生在「熊市落入低谷，而不是創新高」之時。BCA的解讀是，這可能是股價被投機熱潮拱上巔峰的明顯訊號。

其他理由也值得投資人關注。麥唐諾指出，6月底、第2季末和7月4日美國國慶連假，這種組合傾向加劇市場波動，甚至導致夏季行情暴跌。再加上首次公開發行股票（IPO）正從股市大舉吸金，市場難以消化，暗示公司內部人士認為市場「頭部」來了。

這未必表示資金將完全撤離美國股市。麥唐諾指出，2000年達康泡沫爆裂科技股崩跌時，美國工業股和價值型股票是漲的；這一回，持股包括卡特彼勒（Caterpillar）和奇異（GE）的先鋒工業股指數ETF，過去12個月的表現也小幅超越「七大巨頭」科技股。

分析師表示，在半導體股行情波動劇烈時，採取行動降低對晶片股曝險，十分合理，尤其美光又適時提供逢高出售的大好機會。

精華 FAQ

  • 因為美光上季淨利大幅優於華爾街預期，並同步提高本季營收展望，顯示晶片需求仍強，盤後股價一度大漲，也帶動亞洲記憶體股反彈。

  • 分析師指出，晶片股近來短時間內市值暴增又急跌，這種劇烈波動常見於市場接近頭部；加上波動率升高、IPO吸金，顯示風險正在累積。

  • 文章提到，資金未必全面撤離美股，但可能從高估值科技股轉向工業與價值型股票，例如卡特彼勒、GE等成分股所在的工業ETF表現已略勝科技巨頭。

南韓 華爾街

上一則

跟進SK海力士搶搭AI記憶體熱潮 鎧俠明春赴美發行ADR

下一則

人民幣國際化卡關 歐學者：很少人會選擇中國金融工具

延伸閱讀

整理包／全球晶片股為何慘遭血洗？還會再崩嗎？五大因素一次看

整理包／全球晶片股為何慘遭血洗？還會再崩嗎？五大因素一次看
美股費半狂瀉近8% 那指大跌2% 美光帶頭重摔 市場驚覺AI熱過頭

美股費半狂瀉近8% 那指大跌2% 美光帶頭重摔 市場驚覺AI熱過頭
美股那斯達克跌逾1% Alphabet領大型科技股下挫 但費半續創新高

美股那斯達克跌逾1% Alphabet領大型科技股下挫 但費半續創新高
美股今「四巫日」展開2周震盪期…策略師：逢低買進

美股今「四巫日」展開2周震盪期…策略師：逢低買進

熱門新聞

不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。路透

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

2026-06-19 11:45
為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年齡，或許改變年金申領方式。 （美聯社）

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

2026-06-21 07:30
美股「科技七巨頭」是由全球最具影響力的幾家科技企業組成，每個成員都是全球市值前10名的企業。（路透）

美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

2026-06-18 00:30
英特爾執行長陳立武坦承，自家晶圓代工業務仍遠遠落後台積電。(美聯社)

陳立武：英特爾代工遠落後台積電 這時間點才看得到成果

2026-06-20 10:14
紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖為台積電的商標。（路透）

紐時新書：馬斯克籲川普在台灣外生產高階晶片

2026-06-23 07:49

超人氣

更多 >
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網