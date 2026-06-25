分潤喊了快一年「沒看到成果」 白宮尚未從這兩大晶片商收到一毛錢

美國總統川普去年4月在白宮舉行的投資美國活動中，聽輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳致詞。 （美聯社）

美國總統川普 先前喊著要對美國兩大晶片商出口到中國的晶片所得抽成，但至今快一年了，白宮 還沒分到一毛錢。

美國新聞網站POLITICO指出，川普第二任期開始，為推動美國本土的半導體、人工智慧（AI）等關鍵產業的發展，對民間企業採取了前所未有的干預措施，且宣稱可為納稅人創造收益。然而，至今還沒看到成果。

川普政府目前已與至少19家公司談妥了政府持股或是分潤的協議。可是這些安排至今尚未實現任何收益。分潤的部分，政府還沒制定自民營企業營利抽成的相關法規；入股的部分，則是需要出售股票才能拿到錢。

分潤最明顯的例子，就是川普政府去年夏天提出、輝達（NVIDIA）和超微（AMD）這兩大晶片商也已同意的，對兩家公司獲准出口銷往中國的較低階晶片，就銷售額的15%上繳政府。POLITICO說，根據這兩家公司提交給股東的報告，2025年8月至12月期間，政府理論上可獲得約6,300萬美元收益。

但輝達和AMD都在最新股東報告書中指出，美國政府至今尚未頒布分潤機制法制化所需的法規，再加上抽成的合法性仍受到質疑。結果是到現在將近一年，政府實際沒有自分潤協議獲得任何收入。

一位接近川普政府的貿易律師表示，川普政府未積極針對分潤建立制度，是因為發現改採課徵關稅方法，也能從這兩家晶片商分得出售給中國半導體的收入。今年2月川普政府決定，對輝達與AMD在台灣生產、運回美國測試後再出售給中企的降規高階半導體，課徵25%關稅。

關稅這一招，也還沒拿到錢。根據AMD的股東報告書，截至5月6日，公司仍不確定哪些適用25%關稅的晶片，最終能否獲准進入中國市場。輝達方面，中企目前亦尚未訂購須被課25%關稅的輝達產品。

美國商務部、輝達與AMD都未回應置評請求。