美光財報為晶片股打強心針 SanDisk、威騰飆逾9% Nvidia同步上漲
美光周三公布亮眼財報，為晶片族群注入強心針，多檔半導體股盤後走高。
美光強調，這次財報反映記憶體在AI基礎設施建設中的重要性。消息也激勵投資人看好記憶體與儲存類股。
受此激勵，SanDisk周三盤後股價大漲逾9%，扭轉正常交易時段收跌2.5%的走勢。儲存裝置大廠威騰（Western Digital）與希捷（Seagate Technology）盤後股價也雙雙勁揚逾9%，兩家公司當天收盤分別下跌4%及4.3%。
邁威爾（Marvell Technology）與英特爾（Intel）盤後股價均上漲逾4%，安謀（Arm）勁揚逾6%，輝達（Nvidia）也上漲約1%。
因為美光財報表現亮眼，且強調記憶體在AI基礎設施建設中的重要性，讓市場重新看好記憶體與儲存需求，進而帶動半導體族群盤後上揚。 SanDisk、威騰與希捷盤後皆大漲逾9%，其中SanDisk由正常交易時段下跌2.5%轉為強彈，威騰與希捷也從收跌4%與4.3%翻紅。 邁威爾與英特爾盤後均上漲逾4%，安謀勁揚逾6%，輝達也約漲1%。顯示美光財報不只提振記憶體股，也擴散到整體半導體板塊。
精華 FAQ
因為美光財報表現亮眼，且強調記憶體在AI基礎設施建設中的重要性，讓市場重新看好記憶體與儲存需求，進而帶動半導體族群盤後上揚。
SanDisk、威騰與希捷盤後皆大漲逾9%，其中SanDisk由正常交易時段下跌2.5%轉為強彈，威騰與希捷也從收跌4%與4.3%翻紅。
邁威爾與英特爾盤後均上漲逾4%，安謀勁揚逾6%，輝達也約漲1%。顯示美光財報不只提振記憶體股，也擴散到整體半導體板塊。
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