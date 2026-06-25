美光財報為晶片股打強心針 SanDisk、威騰飆逾9% Nvidia同步上漲

美光財報帶動晶片股盤後全面走高。圖為美光執行長梅羅特拉展示記憶體晶片。（路透）

美光周三公布亮眼財報，為晶片族群注入強心針，多檔半導體股盤後走高。

美光強調，這次財報反映記憶體在AI基礎設施建設中的重要性。消息也激勵投資人看好記憶體與儲存類股。

受此激勵，SanDisk周三盤後股價大漲逾9%，扭轉正常交易時段收跌2.5%的走勢。儲存裝置大廠威騰（Western Digital）與希捷（Seagate Technology）盤後股價也雙雙勁揚逾9%，兩家公司當天收盤分別下跌4%及4.3%。

邁威爾（Marvell Technology）與英特爾 （Intel）盤後股價均上漲逾4%，安謀（Arm）勁揚逾6%，輝達 （Nvidia ）也上漲約1%。