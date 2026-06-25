我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

Meta新一代AI眼鏡 300美元有找

記者陳昱翔劉芳妙／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

全球AI眼鏡龍頭廠Meta於官網宣布，再度攜手眼鏡巨頭依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica SA） ，推出全新Meta Glasses系列AI眼鏡，起售價僅299美元，較上一代便宜逾二成。

法人看好，Meta推出平價AI眼鏡，有助刺激買氣，擴大AI眼鏡市場滲透率，主力鏡頭供應商玉晶光成為大贏家；揚明光、宏達電、英濟等AI眼鏡相關概念股同步受惠。

玉晶光是Meta AI眼鏡重要夥伴，玉晶光總經理郭英理先前透露，玉晶光已是AI智慧眼鏡鏡頭出貨量最大廠商，目前出貨以美系客戶為主，也與陸系客戶合作中。

玉晶光陸續切入Meta、索尼及蘋果等品牌供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等。除了手機以外，玉晶光也獨供另一美系品牌的智慧眼鏡，大搶商機。

針對AI眼鏡及AR／VR等應用，揚明光日前表示，目前已有數家歐美客戶量產，今年有一家新量產，一家開發中，兩家穩定生產中。

綜合外媒報導，Meta Glasses系列共包含三種鏡框款式，儘管並未配備顯示螢幕，但不到新台幣1萬元的售價，極具市場競爭力，較上一代入門款Meta Ray-Ban智能眼鏡至少便宜80美元。

新品規格方面，Meta Glasses系列無配備顯示螢幕，但內建攝影機與揚聲器，且用戶可透過Meta AI進行即時翻譯、辨識與理解周遭環境訊息，同時也能夠拍攝照片與影片。

外界最關心的續航力方面，Meta Glasses系列使用時間可超過八小時，若搭配可攜式充電盒則可提供高達40小時的續航時間；外型部分則沿襲過往時尚風格，預料有望再次掀起一波搶購熱潮。

精華 FAQ

  • 最大賣點是入門售價降至299美元，較上一代便宜逾二成，且外型延續時尚設計，並未搭載顯示螢幕，主打親民與實用功能並進。

  • 法人認為主力鏡頭供應商玉晶光最受惠，揚明光、宏達電與英濟等AI眼鏡相關概念股也可望同步受惠於市場放量與拉貨需求。

  • 新品內建攝影機與揚聲器，可用Meta AI進行即時翻譯、辨識周遭環境，能拍照錄影；單次使用超過八小時，搭配充電盒最長可達40小時。

Meta 智慧眼鏡 宏達電

上一則

韓股關鍵瓶頸還未完全解決 續留新興市場類別

下一則

師法台積電 SK海力士來美發ADR

延伸閱讀

不甩股東反對 Snap推出AR眼鏡 CEO豪賭短空長多

不甩股東反對 Snap推出AR眼鏡 CEO豪賭短空長多
美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列
美科技七巨頭跌入「修正」是福是禍？ 分析師：不是資金急著出場

美科技七巨頭跌入「修正」是福是禍？ 分析師：不是資金急著出場
Omnichat 發表年度新品 OmniClaw 全新 Agentic AI 策略師亮相

Omnichat 發表年度新品 OmniClaw 全新 Agentic AI 策略師亮相

熱門新聞

不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。路透

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

2026-06-19 11:45
為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年齡，或許改變年金申領方式。 （美聯社）

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

2026-06-21 07:30
美股「科技七巨頭」是由全球最具影響力的幾家科技企業組成，每個成員都是全球市值前10名的企業。（路透）

美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

2026-06-18 00:30
英特爾執行長陳立武坦承，自家晶圓代工業務仍遠遠落後台積電。(美聯社)

陳立武：英特爾代工遠落後台積電 這時間點才看得到成果

2026-06-20 10:14
紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖為台積電的商標。（路透）

紐時新書：馬斯克籲川普在台灣外生產高階晶片

2026-06-23 07:49

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒