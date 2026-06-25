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美祭175億美元貸款衝核電 協助能源公司採購關鍵零組件

編譯季晶晶／綜合報導
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美國能源部將提供總額175億美元的有條件貸款，支持西屋AP1000反應爐及核能供...
美國能源部將提供總額175億美元的有條件貸款，支持西屋AP1000反應爐及核能供應鏈建設，加速新核電廠開發。（路透）

美國能源部24日宣布，將提供總額175億美元的有條件貸款，協助公用事業與能源公司採購核電關鍵零組件，以強化美國商用核能供應鏈，並加快新核電廠建設進度，以推動美國逾30年來最大規模的核電廠興建計畫。

能源部長萊特（Chris Wright）表示，這項計畫有助於實現美國到2030年前有十座大型核反應爐在興建中的目標，甚至可能讓時程提前三年。

由於人工智慧（AI）相關需求帶動資料中心快速擴張，美國用電需求激增，這項計畫吸引大型雲端運算業者及能源業者高度關注。

美國核能產業長期難以吸引投資，主因核電廠投資金額龐大、施工期長、成本超支風險高，且監管程序複雜，使投資人較偏好天然氣與再生能源等成本較低、建設較快的替代方案。

這次貸款由能源部旗下「能源主導融資辦公室」（前身為貸款計畫辦公室）主導，將支持最多五筆貸款，每筆貸款將支援一處廠址興建兩座容量各1.1GW的西屋（Westinghouse Electric）AP1000反應爐。西屋將與全美最多五家公用事業或能源公司合作，以固定價格提前採購反應爐壓力容器、蒸汽產生器等需長時間備料的設備，降低供應鏈延誤風險。

萊特透露，目前已有七家公用事業表達興趣，但未透露名稱和地點。每項專案將由西屋與合作企業共同持有，雙方各須先投入至少5億美元資金後，才能取得能源部貸款。

萊特表示，政府有信心這些專案能為公用事業股東、電力用戶及大型資料中心業者創造合理回報，因此認為相關投資風險可控。

這項計畫距離能源部今年稍早宣布與西屋股東達成800億美元合作框架僅數個月。根據協議，美國政府將協助安排融資及取得許可，換取未來20%的獲利分成。

川普政府希望到2050年將美國核能發電容量提高至400GW。與此同時，密西根州Palisades、賓州三哩島及愛荷華州Duane Arnold等三座已關閉的核電廠，預計近年內重啟。

精華 FAQ

  • 主要是以175億美元有條件貸款，協助公用事業與能源公司提前採購核電關鍵零組件，降低供應鏈延誤風險，同時加快新核電廠建設，強化美國商用核能供應鏈。

  • 能源部預計最多支持五筆貸款，每筆對應一處廠址，興建兩座容量各1.1GW的西屋AP1000反應爐。西屋將與最多五家合作企業提前採購壓力容器與蒸汽產生器等設備。

  • 因AI與資料中心擴張帶動用電需求暴增，美國需要更穩定的大型電力來源。政府也希望透過核電擴張，推進到2030年前十座大型反應爐在建，並朝2050年400GW目標前進。

貸款 能源部

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