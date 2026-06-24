美科技七巨頭跌入「修正」是福是禍？ 分析師：不是資金急著出場

包含Alphabet、微軟在內的美國「七大巨頭」科技股23日正式摔落修正領域，從前波高點回跌至少10%，反映投資人擔心巨額人工智慧（AI）支出恐拖累獲利表現。（路透）

美國「七大巨頭」科技股（MAG7）23日正式摔落修正領域，亦即從前波高峰回跌至少10%，反映投資人擔心巨額的人工智慧（AI）支出可能拖累這些巨型股的獲利表現。但分析師認為，這七大科技巨頭股價回跌，反倒是顯示美股健康的一大徵兆。

AI支出膨脹和通膨居高不下的顧慮，促使投資人拋售科技股，追蹤Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta Platforms、微軟 、特斯拉和輝達（Nvidia ）這「七大巨頭」表現的Roundhill MAGS ETF周二（23日）收在63.14美元，已較5月14日漲抵的70.94美元的歷史最高價回落11%，跨越「修正」門檻。

美國Wedbush基金經理人羅傑斯指出，美國通膨黏性強，加上聯準會（Fed）利率立場轉鷹，是觸動這波科技股賣壓。但他認為，投資人或許也厭倦了這幾年來由「七大巨頭」主導美股的局面。目前這「七大巨頭」占標普500總市值34%，引發市場過度集中顧慮。另一憂慮是這些科技大咖的AI資本支出暴增--Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟這四家公司今年AI事業合計支出就可能達到7,000億美元--可能壓縮獲利空間。

羅傑斯認為，「七大巨頭」遭賣壓襲擊，反映投資人獲利了結，資金轉入其他股票。他接受MarketWatch訪問時說：「七大巨頭股價漲幅已非常壯觀。」但他指出，另可押注「二階和三階的AI衍生題材股」，例如記憶體晶片股最近就備受矚目。他表示，現在市場青睞的焦點已轉變，從砸巨資布建AI基礎設施的公司，轉向可望從這些投資受惠者。

羅傑斯表示，「七大巨頭」科技股承受賣壓，可視為市況健康徵兆，因為反映資金輪動，「這不是資金急著出場，但物色下一批受惠者十分合理」。他預期，AI應用和最終變現終會發生，那將造就新的贏家股。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克指出，對這些科技巨頭而言，「數大並不美」，想要投資「七大巨頭」的投資人，早就買了，「現在這些股票要吸引新資金，需要費很大力氣」。更何況，近幾周來，這些公司為加碼籌措資金支應布建AI資料中心之需，還發行新債和新股（亞馬遜和輝達發行公司債，Alphabet則發行新股），一反之前「輕資產」營運模式。

索斯尼克認為，新一波賣壓就是市場對「七大巨頭」的警告：要求著重投資報酬、改善財務紀律。

不過，他認為，「七大巨頭」仍具「AI贏家」架式，因為這些大型科技公司早就積極投資AI技術堆疊的各環節，掌握了先機優勢。但這不表示現在的贏家就會是長遠的贏家，「最佳的AI公司仍可能尚未形成」。