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別只看VIX還在低檔 美「科技股恐慌指數」早已飆升 凸顯投資人好焦慮

編譯葉亭均／綜合外電
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一項衡量科技股的「恐慌指數」近期已竄升，頻頻發出警訊，反映投資人擔心科技股波動加...
一項衡量科技股的「恐慌指數」近期已竄升，頻頻發出警訊，反映投資人擔心科技股波動加劇。圖為行人行經美國時報廣場上一面展示那斯達克指數的巨型電視牆。（路透）

經常被視為美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）或許已經不是衡量當前股市波動的最佳工具，因為儘管VIX目前仍維持低檔，然而，一項衡量科技股的恐慌指數早已竄升，頻頻發出警訊，可能已反映出晶片股為何在周二爆出賣壓。

美國財經媒體報導，在周二，美股「恐慌指數」VIX跳增12.8%至19.49，此前一直低於接近20的長期平均值水準。這項指數是根據標普500指數選擇權價格，衡量市場對未來30天股市波動幅度的預期。VIX愈高，代表市場預期波動愈劇烈。

然而，衡量科技股的恐慌指數，即以那斯達克100指數選擇權為基礎編製的芝加哥期權交易所那斯達克波動率指數（VXN），卻一直在發出明確警訊。VXN指數周二竄升17%至32.37，遠高於本月初大約22的水準，

Apex Fintech Solutions市場風險主管崔西（Mike Treacy）周二表示：「從波動率的角度來看，我們正在看到非常不尋常的現象。」他指出，相較於VXN，較廣為人知的VIX仍維持在異常偏低的水準。

崔西說：「這代表什麼？市場表面下其實存在極大的波動。」

VXN追蹤的是那斯達克市場中規模最大、交易最活躍的100家非金融企業，因此與科技股的關聯度更高。這項指標近來也受到華爾街愈來愈多關注。

根據阿波羅全球管理公司首席經濟學家斯洛克的分析，VXN相對於VIX的大幅攀升，使兩者比值接近20年來最高水準。他的圖表顯示，截至6月16日，VXN相較於VIX的比率升至約1.64，創下2017年7月3日以來最高紀錄，之後於周一下滑至約1.5。

當比率高於1時，代表選擇權市場預期那斯達克100指數的波動將大於標普500指數。比率愈高，代表市場認為風險愈集中在科技股。過去20年間，這項比率只有在2000年代中期與2017年的短暫期間飆升到如此高的水準，但仍遠低於網路泡沫時期的極端值，在2000年至2001年間，該比率曾突破3倍。

簡單來說，即使整體市場波動仍相對受控，投資人仍願意支付更高成本來針對那斯達克100指數的波動風險進行避險。這顯示市場擔憂的是美股的特定領域，而非全面性崩跌。投資人的焦慮主要集中在市場中最擁擠、影響力最大的科技股類股。

精華 FAQ

  • 因為VIX主要反映標普500的整體波動預期，當前雖仍偏低，但VXN已明顯飆升，顯示風險更集中在科技股，而非全市場同步惡化。

  • VXN追蹤那斯達克100指數選擇權，與大型科技股關聯最高。VXN走高表示投資人正為科技股波動付出更高避險成本，對晶片與科技權值股特別擔心。

  • 當VXN相對VIX升高，代表市場預期那斯達克100波動會大於標普500。比值越高，越顯示風險集中在科技股，也暗示投資人對局部回檔的防備增加。

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