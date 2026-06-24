赴美掛牌計畫底定 SK海力士尋求籌資294億美元
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南韓記憶體大廠SK海力士將赴美發行美國存託憑證（ADR），並在那斯達克交易所掛牌，目標籌資45.45兆韓元（294億美元）。
彭博資訊報導，SK海力士24日聲明說，預計7月10日展開交易。該公司與三星電子、美光並列全球前三大高頻寬記憶體（HBM）製造商，在人工智慧（AI）基礎建設擴建潮中占據關鍵地位。
根據研調機構Counterpoint Research，以營收計算，截至2025年第4季，SK海力士掌握全球57%的HBM市場，但市場給予該公司的估值仍低於三星電子與美光等同業。
SK海力士赴美掛牌後，可望接觸更多美國投資人，有助縮小與同業的估值差距。已在美國發行ADR的亞洲半導體大廠包括台積電。台積電在美掛牌，讓該公司能取得外國投資人的資金流，並鞏固該公司作為美國股民寵兒的地位。
SK海力士將赴美發行美國存託憑證（ADR），並選擇在那斯達克交易所掛牌交易，預計於7月10日正式展開。 公司此次目標籌資45.45兆韓元，約合294億美元，除了補強資金外，也希望透過美國市場接觸更多投資人，改善估值偏低的情況。 因SK海力士在HBM市場居領先地位，但估值仍低於三星與美光；赴美掛牌後可擴大國際能見度，吸引外資並縮小同業估值差距。
精華 FAQ
SK海力士將赴美發行美國存託憑證（ADR），並選擇在那斯達克交易所掛牌交易，預計於7月10日正式展開。
公司此次目標籌資45.45兆韓元，約合294億美元，除了補強資金外，也希望透過美國市場接觸更多投資人，改善估值偏低的情況。
因SK海力士在HBM市場居領先地位，但估值仍低於三星與美光；赴美掛牌後可擴大國際能見度，吸引外資並縮小同業估值差距。
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