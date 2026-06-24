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晶片股還沒跌完？做空成為市場新寵 資金湧入SOXS選擇權

編譯季晶晶／綜合外電
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半導體類股近期承壓，做空半導體的ETF「SOXS」的選擇權交易明顯升溫。（路透）
半導體類股近期承壓，做空半導體的ETF「SOXS」的選擇權交易明顯升溫。（路透）

市場資金開始湧入半導體類股的反向投資工具。以三倍做空半導體的指數股票型基金（ETF）SOXS為例，其選擇權成交量大幅攀升，顯示愈來愈多的投資人押注半導體股還會再跌。

SOXS是Direxion發行的三倍反向ETF，追蹤紐約證交所半導體指數每日反向三倍報酬。由於這檔ETF的走勢與半導體股相反，投資人買進SOXS，等同於押注半導體股後市走弱。

根據ThinkOrSwim資料，SOXS選擇權成交量近期已超過過去一個月平均水準的三倍以上。周二盤中約有26萬口選擇權成交，甚至比VanEck半導體ETF（SMH）的17.2萬口還熱絡。

從交易方向來看，看空情緒相當明顯。周二早盤有超過8.4萬口SOXS買權被買進，相較之下，買進賣權則不到1.5萬口，買權與賣權成交比超過6比1。

SOXS目前股價僅略高於4美元，進場成本相對低，吸引不少短線交易員將其視為押空半導體的工具。若半導體類股持續下跌，SOXS便有機會進一步上漲。

過去一年在AI熱潮帶動下，輝達（Nvidia）等晶片股大漲，相關槓桿ETF也吸引大量資金湧入。巴克萊分析指出，這類產品每天為維持槓桿倍數而進行部位調整，涉及的資金流量經常超過200億美元。

不過，近期市場氣氛出現變化。投資人一方面擔心聯準會（Fed）可能進一步升息，另一方面也開始檢視科技巨擘投入數千億美元AI基礎建設後，究竟何時才能帶來實際回報，雙重壓力導致AI與半導體族群面臨較大賣壓。

從選擇權交易內容來看，市場押注SOXS短期續漲的跡象相當明顯。根據SpotGamma資料，成交量前十大合約中有八檔是買權，其中最熱門的是本周五到期、履約價4美元與3.5美元的買權。

其中最大的單筆交易是一筆賣出300口、2028年1月到期、履約價13美元賣權的部位，收取約32.7萬美元權利金。賣出深度價內賣權是一種建立「合成多頭部位」的方式，效果類似持有SOXS，但成本較低。這筆交易反映賣方看好SOXS長線走勢，也就是押注半導體類股未來仍可能面臨壓力。

整體來看，隨著市場對AI投資回報、科技股估值及利率前景的疑慮升溫，部分資金透過反向ETF與選擇權提前卡位，押注半導體類股可能面臨更大修正壓力。

精華 FAQ

  • 因為SOXS是三倍反向半導體ETF，股價約4美元、進場門檻低，且在晶片股承壓時可放大上漲，吸引短線交易員與看空資金集中布局。

  • SOXS選擇權成交量已達過去一個月平均的三倍以上，盤中約26萬口，甚至高於SMH的17.2萬口；買權成交也明顯多於賣權。

  • 投資人憂心聯準會可能再升息，且科技巨頭投入龐大AI基建後回報時間不明，估值壓力升高，因而促使資金轉向反向ETF避險或做空。

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