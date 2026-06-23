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晶片股遭拋售 費半創史上第2大跌點

編譯中心／綜合報導
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美股四大指數23日收跌，在美光領跌下，那斯達克指數跌2.2%，費城半導體指數狂瀉...
美股四大指數23日收跌，在美光領跌下，那斯達克指數跌2.2%，費城半導體指數狂瀉千點。（路透）

受到人工智慧（AI）高估值泡沫化疑慮升溫，以及市場擔憂聯準會（Fed）貨幣政策轉趨緊縮的雙重重擊，美國科技股拋售潮23日美股盤中全面引爆。美光（Micron）與晟碟（SanDisk）跌幅超過13%，英特爾等晶片股也下探，費城半導體終場崩跌7.87%，收在13482.51，慘跌1152.22 點，創史上第二大跌點，僅次於2026年6月5日因博通財報引爆重挫的1396點。

以科技股為主的那斯達克指數也重挫2.21%。台積電ADR盤中最多崩跌33.48美元，跌幅一度達到7.16%，尾盤稍微拉回，最終以6.69%的跌幅作收。

美股大盤主要受到晶片股與記憶體製造商的斷頭式下殺拖累。美光科技（Micron）在財報發布前夕遭遇強烈獲利了結賣壓，股價血崩13.2%，成為這波跌勢的風暴龍頭；AI晶片霸主輝達（Nvidia）亦無法倖免，終場下挫 4.13%，收在200.04 美元。此外，英特爾（Intel）重摔 6.14%，科技巨頭全面回檔。近期備受市場關注的SpaceX（SPCX）逆勢小漲1.51美元，或0.98％，收156.11美元，止住連三跌。

投資人憂慮大規模人工智慧（AI）投資回報難以預期，過去一年AI相關類股大幅成長，已現泡沫陰影，23日拋售相關類股。道瓊工業指數小跌0.09%，史坦普500與那斯達克指數下跌1.44%、2.21%。AI硬體類股走低，與台灣半導體供應鏈關係密切的費半指數大跌7.87%。

記憶體晶片在AI浪潮下成為市場新寵，產品供不應求，價格水漲船高。晟碟與美光過去半年漲幅高於700%、280%。南韓大廠SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Eletronics），同樣出現驚人走勢，成為南韓股市單一動力，也面臨壓力測試。

AI晶片類股中，英特爾、輝達、超微（AMD）分別下跌6.14%、4.15%、5.76%。

甲骨文（Oracle）與特斯拉（Tesla）各跌5.66%、5.79%。高通（Qualcomm）跌8.01%，台積電ADR收盤跌6.69%。

美股在降息機會減低，AI業者營運模式未必掛鉤獲利的氣氛下，交易期間大幅震盪。股價走低仍見買盤接手，市場憂心AI投資但未見悲觀氣氛。

摩根史坦利（Morgan Stanley）資深投資組合分析師史里蒙（Andrew Slimmon）在財經頻道CNBC分析指出，受惠於人工智慧的業者遭拋售，股價其實不會過高，只是投資人有一窩蜂的情況。這是股票交易員呈現的某種時代現象，遇到了就得拋售，目前情況仍然穩健。

精華 FAQ

  • 主要原因是市場對人工智慧題材估值過高的泡沫疑慮升溫，同時又擔心聯準會貨幣政策可能轉趨緊縮，兩股壓力疊加後，引爆晶片股與科技股的集中賣壓。

  • 費城半導體指數終場大跌7.87%，收在13482.51點，單日慘跌1152.22點，創下史上第二大跌點，僅次於2026年6月5日博通財報引爆的重挫。

  • 美光跌13.2%最重，晟碟也跌逾13%，輝達跌4.13%，英特爾跌6.14%，超微跌5.76%，高通跌8.01%，台積電ADR則收跌6.69%，顯示晶片鏈全面承壓。

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