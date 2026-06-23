我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最多財星500大企業 德州反超加州成第一

世界盃／頂住酸言冷語梅開二度 C羅淡定：踢球23年早已看透

債市比股市冷靜？SpaceX首發債 認購熱度遜平均 利差高於同級債券

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
信用評等機構給予億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX投資級評等，但債券投資人要求的風...
信用評等機構給予億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX投資級評等，但債券投資人要求的風險溢酬卻高於同級企業平均水準。（路透）

信用評等機構給予億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX投資級評等，但首次發債時，債券市場顯然沒有股市那麼熱情。

SpaceX此次發行250億美元公司債，其中2036年到期債券的殖利率較美國公債高出1.4個百分點，較BBB級同類債券的平均利差高約0.4個百分點。這顯示債券投資人要求更高風險溢酬，才願意買單。

此次首度發債，儘管認購高峰期曾一度達近900億美元，最終定價時降至730億美元，最終訂單規模不到發行金額的3倍，低於今年高評級公司債平均約4倍的水準。需求主要集中於存續期間最短、風險最低的券種，顯示投資人對SpaceX長期財務前景仍保持審慎態度。

分析認為，這反映投資人對SpaceX現金流仍有疑慮。根據標普全球評級（S&P Global Ratings）預測，SpaceX到2030年前可能持續處於燒錢狀態，且明年現金消耗速度還將明顯加快。

Shorecliff Asset Management創辦人兼投資長Grant Nachman表示，股票投資人能享受企業成長帶來的上漲空間，債券持有人卻無法分享這些收益，因此要求更高的風險補償。

部分債券投資人認為，沒有必要急於搶進，因為市場預期SpaceX未來幾年仍將持續透過債市募資，後續可能還有更多發債機會。

精華 FAQ

  • 雖然公司獲得投資級評等，且一度吸引近900億美元認購，但最終訂單僅約730億美元，低於今年高評級公司債平均水準，顯示債市並未像股市般追捧。

  • 2036年期債券殖利率較美債高1.4個百分點，且比BBB級同類債平均利差多約0.4個百分點，表示投資人要求更高風險補償才願意承接。

  • 分析指出，標普預測SpaceX到2030年前仍可能持續燒錢，明年現金消耗還會加快；此外，市場也預期公司未來幾年仍可能多次發債，讓投資人不急於搶進。

債券

上一則

美股費半狂瀉近8% 那指大跌2% 美光帶頭重摔 市場驚覺AI熱過頭

延伸閱讀

SpaceX募資860億美元還不夠？傳最快下周再發200億公司債

SpaceX募資860億美元還不夠？傳最快下周再發200億公司債
AI熱潮從美股燒到可轉債…2大誘因讓投資人0%票息也要搶

AI熱潮從美股燒到可轉債…2大誘因讓投資人0%票息也要搶
路透：SpaceX發行5檔債券 籌250億美元推AI計畫

路透：SpaceX發行5檔債券 籌250億美元推AI計畫
加入科技巨人發債潮 NVIDIA發債250億元「認購額衝三倍」

加入科技巨人發債潮 NVIDIA發債250億元「認購額衝三倍」

熱門新聞

不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。路透

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

2026-06-19 11:45
為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年齡，或許改變年金申領方式。 （美聯社）

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

2026-06-21 07:30
美股「科技七巨頭」是由全球最具影響力的幾家科技企業組成，每個成員都是全球市值前10名的企業。（路透）

美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

2026-06-18 00:30
英特爾執行長陳立武坦承，自家晶圓代工業務仍遠遠落後台積電。(美聯社)

陳立武：英特爾代工遠落後台積電 這時間點才看得到成果

2026-06-20 10:14
百勝餐飲集團（Yum! Brands）16日晚間宣布，已達成最終協定，以總計27億美元的價格分兩筆交易出售必勝客業務。其中，私募股權公司LongRange Capital收購除中國以外的必勝客業務，百勝中國控股收購中國的必勝客業務。記者林宸誼／攝影

百勝餐飲集團 27億美元出售必勝客業務

2026-06-16 16:15

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
40歲後哪些衣服別再買？她列10大踩雷單品「印花T、蕾絲」都上榜

40歲後哪些衣服別再買？她列10大踩雷單品「印花T、蕾絲」都上榜
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富