債市比股市冷靜？SpaceX首發債 認購熱度遜平均 利差高於同級債券
信用評等機構給予億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX投資級評等，但首次發債時，債券市場顯然沒有股市那麼熱情。
SpaceX此次發行250億美元公司債，其中2036年到期債券的殖利率較美國公債高出1.4個百分點，較BBB級同類債券的平均利差高約0.4個百分點。這顯示債券投資人要求更高風險溢酬，才願意買單。
此次首度發債，儘管認購高峰期曾一度達近900億美元，最終定價時降至730億美元，最終訂單規模不到發行金額的3倍，低於今年高評級公司債平均約4倍的水準。需求主要集中於存續期間最短、風險最低的券種，顯示投資人對SpaceX長期財務前景仍保持審慎態度。
分析認為，這反映投資人對SpaceX現金流仍有疑慮。根據標普全球評級（S&P Global Ratings）預測，SpaceX到2030年前可能持續處於燒錢狀態，且明年現金消耗速度還將明顯加快。
Shorecliff Asset Management創辦人兼投資長Grant Nachman表示，股票投資人能享受企業成長帶來的上漲空間，債券持有人卻無法分享這些收益，因此要求更高的風險補償。
部分債券投資人認為，沒有必要急於搶進，因為市場預期SpaceX未來幾年仍將持續透過債市募資，後續可能還有更多發債機會。
雖然公司獲得投資級評等，且一度吸引近900億美元認購，但最終訂單僅約730億美元，低於今年高評級公司債平均水準，顯示債市並未像股市般追捧。 2036年期債券殖利率較美債高1.4個百分點，且比BBB級同類債平均利差多約0.4個百分點，表示投資人要求更高風險補償才願意承接。 分析指出，標普預測SpaceX到2030年前仍可能持續燒錢，明年現金消耗還會加快；此外，市場也預期公司未來幾年仍可能多次發債，讓投資人不急於搶進。
精華 FAQ
雖然公司獲得投資級評等，且一度吸引近900億美元認購，但最終訂單僅約730億美元，低於今年高評級公司債平均水準，顯示債市並未像股市般追捧。
2036年期債券殖利率較美債高1.4個百分點，且比BBB級同類債平均利差多約0.4個百分點，表示投資人要求更高風險補償才願意承接。
分析指出，標普預測SpaceX到2030年前仍可能持續燒錢，明年現金消耗還會加快；此外，市場也預期公司未來幾年仍可能多次發債，讓投資人不急於搶進。
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