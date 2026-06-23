美股費半狂瀉近8% 那指大跌2% 美光帶頭重摔 市場驚覺AI熱過頭

美股四大指數周二（23日）收跌，那斯達克指數大跌2.2%，費城半導體指數狂瀉千點。（路透）

美股 四大指數周二（23日）收跌，那斯達克 指數大跌2.2%，費城半導體指數狂瀉千點、重挫接近8%，晶片股從歷史高點回檔，多家科技股巨頭遭遇拋售，顯示過去一年推動市場上漲的AI基礎設施相關股票買盤開始逆轉。

道瓊工業指數23日收盤小跌45.57點，跌幅0.1%，報51,666.84點；史坦普500指數下跌107.33點，跌幅1.44%，報7,365.46點；那斯達克綜合指數下跌579.56點，跌幅2.2%，報25,587.04點。

費城半導體指數狂瀉1,152.21點，跌幅7.9%，報13,482.51點，從前一天的歷史高點回落。費半的30檔成分股全部收黑。

本輪AI熱潮中漲幅最大的個股之一美光科技（Micron）暴跌13%。該公司預定周三收盤後公布財報。美光今年在費城半導體指數中漲幅領先，在周二下跌前累計走高逾300%。晶片業者普遍大跌，高通跌8%，邁威爾（Marvell）跌9.4%，台積電ADR也大跌6.7%。

科技股拋售已導致那斯達克指數較6月2日高點回落逾5%，此前該指數自4月初以來曾大漲30%。

全球市值最高的公司輝達 跌4.1%，市值跌破5兆美元；特斯拉跌5.8%，兩者均是晶片類股之外拖累納斯達克的主要個股。

記憶體與儲存產品業者周二表現落後， Sandisk重摔14%、威騰電子大跌8.5%。

另一方面，消費必需品和房地產等防禦性類股的上漲部分抵銷了科技股的拋售。

馬斯克旗下SpaceX市值一度自本月稍早上市以來首次跌破2兆美元，隨後反彈並收高1%。

Baird投資策略分析師梅菲爾德表示：「這波行情高度集中且由資金流驅動，因此極易受到市場情緒相對微小波動的影響。這顯然與AI基本面關係不大，而是過去幾個月全球科技股高度集中和資金大量湧入的局面，如今開始出現回檔。」

周二股市回檔正值市場為上半年結束做準備。在地緣政治緊張局勢緩和、企業獲利穩健以及AI交易再度升溫的推動下，上半年股市取得了亮眼漲幅。不過，近期科技股漲勢有所降溫，市場開始質疑科技巨頭的巨額資本支出是否合理。

FHN Financial分析師Chris Low表示，「這輪避險交易反映出，市場擔心對AI的狂熱情緒可能已經過頭了。」

科技巨擘漲跌不一。Google母公司Alphabet跌1%，蘋果跌0.9%，微軟漲1.8%。Workday和Salesforce等軟體股也上漲；這些股票今年稍早曾因AI相關擔憂遭遇重挫。

這些通常被稱為「超大規模雲端服務業者」的企業已投入數十億美元擴建AI基礎設施，但市場仍缺乏更明確證據證明，AI產品能夠產生足以支撐相關支出的回報。

Mattioli Woods投資經理海斯洛普表示，這次拋售反映利率環境趨於嚴峻，以及市場擔憂下一階段AI投資所需資金規模。

對利率敏感的科技股受到市場預期拖累。投資人預期，在聯準會主席華許領導下，貨幣政策將趨於收緊，尤其是在近期經濟數據仍顯示經濟具有韌性的情況下。