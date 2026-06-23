我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最多財星500大企業 德州反超加州成第一

世界盃／頂住酸言冷語梅開二度 C羅淡定：踢球23年早已看透

美股費半狂瀉近8% 那指大跌2% 美光帶頭重摔 市場驚覺AI熱過頭

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股四大指數周二（23日）收跌，那斯達克指數大跌2.2%，費城半導體指數狂瀉千點...
美股四大指數周二（23日）收跌，那斯達克指數大跌2.2%，費城半導體指數狂瀉千點。（路透）

美股四大指數周二（23日）收跌，那斯達克指數大跌2.2%，費城半導體指數狂瀉千點、重挫接近8%，晶片股從歷史高點回檔，多家科技股巨頭遭遇拋售，顯示過去一年推動市場上漲的AI基礎設施相關股票買盤開始逆轉。

道瓊工業指數23日收盤小跌45.57點，跌幅0.1%，報51,666.84點；史坦普500指數下跌107.33點，跌幅1.44%，報7,365.46點；那斯達克綜合指數下跌579.56點，跌幅2.2%，報25,587.04點。

費城半導體指數狂瀉1,152.21點，跌幅7.9%，報13,482.51點，從前一天的歷史高點回落。費半的30檔成分股全部收黑。

本輪AI熱潮中漲幅最大的個股之一美光科技（Micron）暴跌13%。該公司預定周三收盤後公布財報。美光今年在費城半導體指數中漲幅領先，在周二下跌前累計走高逾300%。晶片業者普遍大跌，高通跌8%，邁威爾（Marvell）跌9.4%，台積電ADR也大跌6.7%。

科技股拋售已導致那斯達克指數較6月2日高點回落逾5%，此前該指數自4月初以來曾大漲30%。

全球市值最高的公司輝達跌4.1%，市值跌破5兆美元；特斯拉跌5.8%，兩者均是晶片類股之外拖累納斯達克的主要個股。

記憶體與儲存產品業者周二表現落後， Sandisk重摔14%、威騰電子大跌8.5%。

另一方面，消費必需品和房地產等防禦性類股的上漲部分抵銷了科技股的拋售。

馬斯克旗下SpaceX市值一度自本月稍早上市以來首次跌破2兆美元，隨後反彈並收高1%。

Baird投資策略分析師梅菲爾德表示：「這波行情高度集中且由資金流驅動，因此極易受到市場情緒相對微小波動的影響。這顯然與AI基本面關係不大，而是過去幾個月全球科技股高度集中和資金大量湧入的局面，如今開始出現回檔。」

周二股市回檔正值市場為上半年結束做準備。在地緣政治緊張局勢緩和、企業獲利穩健以及AI交易再度升溫的推動下，上半年股市取得了亮眼漲幅。不過，近期科技股漲勢有所降溫，市場開始質疑科技巨頭的巨額資本支出是否合理。

FHN Financial分析師Chris Low表示，「這輪避險交易反映出，市場擔心對AI的狂熱情緒可能已經過頭了。」

科技巨擘漲跌不一。Google母公司Alphabet跌1%，蘋果跌0.9%，微軟漲1.8%。Workday和Salesforce等軟體股也上漲；這些股票今年稍早曾因AI相關擔憂遭遇重挫。

這些通常被稱為「超大規模雲端服務業者」的企業已投入數十億美元擴建AI基礎設施，但市場仍缺乏更明確證據證明，AI產品能夠產生足以支撐相關支出的回報。

Mattioli Woods投資經理海斯洛普表示，這次拋售反映利率環境趨於嚴峻，以及市場擔憂下一階段AI投資所需資金規模。

對利率敏感的科技股受到市場預期拖累。投資人預期，在聯準會主席華許領導下，貨幣政策將趨於收緊，尤其是在近期經濟數據仍顯示經濟具有韌性的情況下。

精華 FAQ

  • 本次跌勢主要由AI基礎設施相關晶片股帶頭，美光、高通、邁威爾與台積電ADR均明顯下挫，費城半導體指數30檔成分股更是全數收黑。

  • 投資人開始擔心AI熱潮可能過頭，因為大型科技公司投入巨額資本支出，但市場仍看不到足夠證據證明AI產品能帶來相應報酬，估值因而承壓。

  • 消費必需品與房地產等防禦性類股相對抗跌並上漲，部分抵銷科技股拋售壓力，也反映資金在市場波動加劇時轉向較穩健的防守型標的。

美股 輝達 那斯達克

上一則

道瓊指數換血 Google母公司Alphabet取代Verizon 6月29日生效

下一則

債市比股市冷靜？SpaceX首發債 認購熱度遜平均 利差高於同級債券

延伸閱讀

美股那斯達克跌逾1% Alphabet領大型科技股下挫 但費半續創新高

美股那斯達克跌逾1% Alphabet領大型科技股下挫 但費半續創新高
費半連三日大漲後急速回吐5.7% SpaceX市值超越亞馬遜 道瓊再創新高

費半連三日大漲後急速回吐5.7% SpaceX市值超越亞馬遜 道瓊再創新高
美股劇烈震盪 科技股領跌 市場緊盯SpaceX上市與通膨數據

美股劇烈震盪 科技股領跌 市場緊盯SpaceX上市與通膨數據
美伊達成協議通膨疑慮舒緩 費半創新高率美股齊揚 SpaceX再飆近20%

美伊達成協議通膨疑慮舒緩 費半創新高率美股齊揚 SpaceX再飆近20%

熱門新聞

不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。路透

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

2026-06-19 11:45
為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年齡，或許改變年金申領方式。 （美聯社）

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

2026-06-21 07:30
美股「科技七巨頭」是由全球最具影響力的幾家科技企業組成，每個成員都是全球市值前10名的企業。（路透）

美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

2026-06-18 00:30
英特爾執行長陳立武坦承，自家晶圓代工業務仍遠遠落後台積電。(美聯社)

陳立武：英特爾代工遠落後台積電 這時間點才看得到成果

2026-06-20 10:14
百勝餐飲集團（Yum! Brands）16日晚間宣布，已達成最終協定，以總計27億美元的價格分兩筆交易出售必勝客業務。其中，私募股權公司LongRange Capital收購除中國以外的必勝客業務，百勝中國控股收購中國的必勝客業務。記者林宸誼／攝影

百勝餐飲集團 27億美元出售必勝客業務

2026-06-16 16:15

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
40歲後哪些衣服別再買？她列10大踩雷單品「印花T、蕾絲」都上榜

40歲後哪些衣服別再買？她列10大踩雷單品「印花T、蕾絲」都上榜
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富