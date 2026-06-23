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AI交易撞上「減速丘」 專家建議減持雲端巨頭 關鍵原因曝光

編譯陳苓／綜合外電
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專家警告，AI交易出現「減速丘」。（路透）
專家警告，AI交易出現「減速丘」。（路透）

專家警告，AI交易出現「減速丘」，企業不再拚命鼓勵員工使用符元，可能會傷害雲端巨擘，建議減持相關部位。

Niles資產管理公司創辦人Dan Nile解釋，企業AI策略出現重大變化。業界幾個月前還聚焦於「符元用量最大化」（token maxing），力促員工盡可能使用AI符元。如今，業者發現不能在幾個月內燒光AI預算，重點轉向「符元用量最小化」（token minimization）。

他說：「不能像Uber一樣，在四個月用完所有AI預算，公布財報結果和指引時，還以為不會有問題」。

Niles認為，應該把錢放在AI投資的去處，也就是半導體股，而非砸錢投資的超大規模雲端供應商。舉例來說，大力投資AI的五大雲端巨頭，包括亞馬遜、字母、微軟、甲骨文、Meta，今年來股價下跌約6%；相形之下，半導體類股則攀高。

龐大的資本開支要求，迫使科技巨擘大舉發行股債。SpaceX宣布要發售200億美元債券，加入亞馬遜、Google、微軟、甲骨文、Meta的發債行列。Niles說，他避開超大規模雲端供應商，也減碼半導體股部位。他說，半導體指數已經翻倍，AI敘事持續改變之際，投資人需要更仔細挑選。

展望未來，他認為符元用量最大化帶動下，第2季財報將維持強健，但業者改用更便宜的開源模型，可能會打壓第3季展望。他表示：「問題在於，倘若眾人改用更平價的模型，第3季指引會怎樣？我因此認為，這些公司公布財報和展望時，將出現減速丘」。

精華 FAQ

  • 關鍵在於企業不再鼓勵員工大量消耗AI符元，而是強調控制成本與預算，顯示先前的AI使用熱潮正在降溫。

  • 因為企業AI支出趨於保守，雲端巨頭的成長動能可能放緩；相較之下，AI資金更直接流向半導體等供應鏈。

  • 專家認為第2季仍受符元用量最大化支撐，但若企業改採更便宜的開源模型，AI消耗與雲端支出將下降，壓抑第3季指引。

Google 微軟 Meta

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