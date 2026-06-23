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新書披露 馬斯克籲川普將晶片廠移出台灣

編譯江昱蓁／即時報導
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紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖...
紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖為台積電的商標。（路透）

紐約時報記者史萬（Jonathan Swan）與哈柏曼（Maggie Haberman）23日出版新書「政權移轉：進入川普帝國總統任期（暫譯）」披露，科技富豪馬斯克去年在白宮舉行的科技企業執行長會議上，嚴重關切台灣主導晶片市場與中國犯台，呼籲美國總統川普努力在衝突區以外生產晶片。

「商業內幕」報導，該書指出，太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克去年3月10日和美國總統川普，美國電腦巨擘戴爾、行動通訊晶片廠高通及美國晶片廠英特爾等公司執行長會談。

書中寫道，馬斯克在白宮羅斯福廳告訴與會人士，他「極度擔憂我們面對中國時的脆弱性」。馬斯克的憂慮近年來不斷加劇，特別是擔心中國侵台威脅將危及馬斯克旗下企業賴以生存的高端晶片供應。

馬斯克警告，一個面積與馬里蘭州相近，距離中國81英里的島國，卻生產全球約70%半導體與90%最先進晶片，「若我們不開始在衝突區以外生產晶片，我們將走向災難，總得有人在戰區外建設這些晶圓廠」。

書中寫道，川普說習近平曾向他保證，只要他還在白宮，北京就不會入侵台灣；但川普隨後補充，「這也可能是說謊，台灣是習近平的心頭肉，就像烏克蘭之於俄國總統普亭一樣」。

川普隨後與商務部長盧特尼克以及眾執行長討論，美國如何重新掌握全球半導體的部分供應鏈，將工廠由亞洲轉至美國本土。

書中引述馬斯克說法，「到2029年，美國只會擁有台積電30%產能。要是中國入侵台灣，整個經濟會崩潰」。

今年5月，馬斯克和輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克等美國科技業領袖曾陪同川普訪問中國。外界普遍認為馬斯克為關鍵人物，能穩定北京與華府經濟關係。

精華 FAQ

  • 書中指出，馬斯克最憂心的是台灣主導全球半導體供應，以及中國可能武力犯台，進而衝擊美國科技業與其旗下企業所需的高階晶片來源。

  • 他主張美國應儘快把晶片製造移到衝突區以外，避免供應鏈過度依賴台灣，並認為若不在戰區外建設晶圓廠，全球經濟恐面臨災難。

  • 書中寫道，川普表示習近平曾向他保證，只要他仍在白宮，北京就不會入侵台灣；但川普也補充，這種承諾可能並不可靠。

川普 馬斯克 SpaceX

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