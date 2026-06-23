Nvidia B200租賃價格大跌逾30% 預測市場押注難返5月高點

輝達B200晶片的算力租賃價格自5月底高點回落逾30%。（取材自Nvidia官網）

預測市場平台Kalshi的交易員押注，AI晶片大廠輝達 （Nvidia ）旗艦級繪圖處理器（GPU）B200的算力租賃價格在6月底前難以重返5月底高點。

輝達股價近期表現疲弱，近一個月下跌約3%，今年來僅上漲14%；相較下，VanEck半導體ETF近一個月上漲15%，今年來大漲84%。

輝達B200的算力租賃價格也同步下滑。根據即時GPU算力報價平台Ornn資料，B200每小時算力價格於5月30日升至6.11美元，創近三個月新高，但此後一路回落，截至6月21日已降至4.22美元。

Kalshi交易員目前並不看好輝達AI晶片的算力價格能再超越5月高點。相關預測合約以第2季B200算力價格為標的，若Ornn顯示的價格在6月30日前高於特定門檻，合約將判定為成立。

目前多數企業透過雲端服務商或新創雲端業者租用GPU運算資源。隨著AI基礎設施需求變化，GPU租賃價格也可能出現波動。

聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）財務學教授Seoyoung Kim指出，「許多人不知道未來一年究竟需要多少算力，供應商也不知道該採購多少GPU，而包括輝達在內的製造商，同樣不知道該生產多少GPU。」

但市場仍有正面訊號。本月初Google與SpaceX簽署算力租賃協議，從2026年10月至2029年6月，每月支付9.2億美元租用AI運算容量，Google將使用約11萬顆輝達GPU，以及CPU、記憶體等相關設備。

RBC資本市場對此看法樂觀，認為輝達在2026下半年及2027年的表現「在同業中處於最佳位置」。RBC分析師寫道：「無論背後具體原因為何，這類GPU租賃協議至少在短期內，有助消除市場對輝達市占率遭特殊應用晶片（ASIC）侵蝕的疑慮。」