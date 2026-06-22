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費半狂漲106%有望創史上最強上半年 Nvidia卻成道瓊最弱個股

編譯季晶晶／綜合外電
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費城半導體指數上半年大漲106%，AI龍頭輝達卻僅漲14%。(路透)
費城半導體指數上半年大漲106%，AI龍頭輝達卻僅漲14%。(路透)

今年上半年晶片股表現火熱，費城半導體指數累計大漲106%，有望創下史上最佳上半年表現，儘管輝達Nvidia）表現相對落後，今年來僅上漲14%，在道瓊工業指數30檔成分股中排名最後，排倒數第二的是博通（Broadcom）上漲15%。

D.A. Davidson分析師Gil Luria表示，AI建設初期的最大瓶頸是繪圖處理器（GPU），輝達主導了整個AI投資主題。但如今資料中心建設陸續出現其他瓶頸，包括記憶體、網路設備、封裝與運算平台等領域，市場開始把目光轉向別處。

Luria認為，輝達今年表現落後，主要原因並非基本面轉弱。「輝達依然是AI基礎建設中最重要的公司」，但投資人認為其他規模較小、上漲空間更大的晶片股，仍有更多價值尚未反映在股價上。

長期看空輝達的Seaport Research分析師Jay Goldberg則表示，輝達的規模已經大到很難持續大幅超越市場預期，進一步帶給投資人驚喜的空間愈來愈小。

今年上半年費半指數漲幅居前的個股包括：美光（Micron）因DRAM與NAND Flash價格飆升而狂漲324%；英特爾（Intel）受惠於白宮支持、製造進展跡象以及CPU產品動能，股價勁揚282%；安謀（Arm）上漲273%；邁威爾（Marvell）走升262%。其中邁威爾除了受惠AI晶片需求外，網路連接與交換設備業務也搭上AI資料中心擴建熱潮。

這反映市場投資焦點正從單一AI龍頭，擴散至整個AI供應鏈。在GPU之外，記憶體、CPU、網路設備與封裝等領域的重要性同步提升，使市場資金開始押注更多AI基礎建設受惠者。

精華 FAQ

  • 主因是AI資料中心建設持續擴張，帶動GPU、記憶體、網通與封裝需求全面升溫，資金因此大量湧入半導體族群，使費半指數累計大漲106%。

  • 分析師認為並非基本面轉弱，而是輝達市值與規模已極大，持續超越市場預期的空間縮小，投資人開始尋找漲幅更大、尚未完全反映價值的其他晶片股。

  • 美光因DRAM與NAND價格飆升大漲324%，英特爾受惠政策支持與製造進展上漲282%，安謀漲273%，邁威爾則靠AI晶片與網通業務勁揚262%。

道瓊 Nvidia 輝達

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