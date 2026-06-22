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買盤耗盡？SpaceX單日崩跌16% 市值蒸發4,000億美元 被台積電超車

編譯季晶晶／綜合外電
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SpaceX股價周一重挫16%，市值單日蒸發約4,000億美元。（美聯社）
SpaceX股價周一重挫16%，市值單日蒸發約4,000億美元。（美聯社）

馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX股價周一（22日）重挫逾16%，收在154.6美元，不僅創下掛牌以來最大單日跌幅，更跌破上市首日收盤價，意味上市首日後進場的投資人，目前幾乎都處於帳面虧損。

SpaceX於11日風光上市，IPO定價為135美元，首日收在160.95美元，市值一度逼近3兆美元。然而蜜月行情維持不到兩周，股價急速回吐漲幅。SpaceX市值單日蒸發約4,008億美元，改寫美國企業史上第二大單日市值縮水紀錄，現降為2.04兆美元，在全球企業市值排名跌至第七，落後於台積電（2330）的2.06兆美元。

Jones Trading分析師Michael O'Rourke指出，所有想買SpaceX的人幾乎在上市頭幾天就進場了，現在看起來買盤明顯耗盡。

市場分析認為，這波跌勢與美國聯準會（Fed）升息預期升溫密切相關。聯準會主席華許上周明確表態將對抗通膨，最新利率點陣圖也顯示，最新點陣圖顯示，18名提交利率預測的Fed官員中，有9人預期年底前利率將高於目前水準，與3月時尚無官員預測升息形成鮮明對比。市場目前押注最快9月就會迎來升息行動。對貨幣政策最敏感的兩年期公債殖利率周一攀升至4.23%，是一年多來最高。

殖利率上升對高估值科技股尤其不利。以去年營收計算，SpaceX目前估值超過營收的100倍。周一不只SpaceX重挫，那斯達克指數也下跌1.3%，Google、亞馬遜（Amazon）與博通（Broadcom）等大型科技股的跌幅都超過4%。

此外，SpaceX周一證實，最快本周將發行最多200億美元優先無擔保公司債，用以償還今年3月馬斯克將xAI與社群平台X併入SpaceX時借入的200億美元過渡性貸款。升息環境下，融資成本攀升，使這項發債計畫更受關注。

市場對SpaceX的龐大估值能否持續仍有疑問。該公司AI部門2025年虧損64億美元，而支撐其高估值的重要理由之一，正是市場對AI業務成長潛力的高度期待。另一方面，旗下聊天機器人Grok的市場接受度，目前仍落後OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini及Anthropic的Claude。

不過，SpaceX資金仍相當充裕。目前持有約1,008億美元現金與約當現金。

為開拓財源，SpaceX近月積極出租資料中心算力。繼與Anthropic、Google母公司Alphabet達成合作後，周一再與AI新創Reflection AI簽約，據傳自7月起每月可進帳1.5億美元，合作期限至2029年底。

精華 FAQ

  • SpaceX周一收跌逾16%，市值單日蒸發約4008億美元，降至2.04兆美元，全球企業市值排名跌到第七，並被台積電以2.06兆美元超車。

  • Jones Trading分析師指出，想買SpaceX的人幾乎在上市頭幾天就已進場，因此近期股價回落時缺乏新資金承接，顯示市場買盤明顯不足。

  • 市場預期聯準會可能再度升息，推升兩年期殖利率至4.23%，不利高估值科技股；同時SpaceX擬發債200億美元，融資成本上升也增添壓力。

馬斯克 SpaceX 台積電

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