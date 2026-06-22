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共和黨提案廢除「退休收入測試」 專家警告社安金資金危機仍在

記者顏伶如／即時報導
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專家警告說，廢除「退休收入測試」恐讓社安金信託基金承受更多壓力。（美聯社）
專家警告說，廢除「退休收入測試」恐讓社安金信託基金承受更多壓力。（美聯社）

社安金信託基金距離用罄只剩六年多，共和黨北卡羅來納州聯邦眾議員墨菲(Greg Murphy)、佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)今年4月聯手提出旨在廢除社安金「退休收入測試」(retirement earnings test)規定的「老年人工作自由法案」(Senior Citizens' Freedom to Work Act)。不過，專家指出，就算法案通過，社安金資金不足的危機仍將存在。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)21日報導，波士頓學院(Boston College)退休研究中心(Center for Retirement Research)調查發現，從1992年到2022年之間，領取社安金的民眾當中，高達43%在某個時間點一邊工作一邊領社安金。這個現象反映了許多美國老年人認為，光靠社安金不足以支撐退休生活開銷。

然而，領取社安金但繼續工作的民眾要面臨「退休收入測試」(RET)。在2026年的規定為尚未達完全退休年齡者「退休收入測試」豁免額度是年收入2萬4480元，超過門檻時每2元收入將有1元社安金被扣留，等到屆滿完全退休年齡時領取；已經屆滿完全退休年鈴者，「退休收入測試」豁免額度是6萬5160元，超過門檻時每3元收入將有1元社安金被扣留；已經超過完全退休年鈴者則沒有限制也不會扣留。

「退休收入測試」長期引發批評，「經濟政策創新中心」(Economic Policy Innovation Center)訪問研究員葛瑞瑟(Rachel Greszler)便說，原本想要繼續工作的老年人，就業意願遭到打壓。葛瑞瑟指出：「聯邦政府不應該懲罰老年人，不該讓他們變得難以留在職場。」

墨菲提案時發表聲明說，現行法律讓老年人領取整個職業生涯累積的福利變得複雜，如此規定是沒必要的，應予廢除。

不過，有專家警告說，廢除「退休收入測試」恐讓社安金信託基金承受更多壓力。根據估計，信託基金最快在2032年將出現所有福利縮水24%的窘境。

9i 資本集團(9i Capital Group)執行長湯普森(Kevin Thompson)對新聞周刊說，如果墨菲與史考特提案通過立法，對社安金制度將帶來另一次打擊，「以目前走向看來，將朝社安金長期惡化又邁進一步。」他說，國會議員必須把重點放在為社安金提供資金，而不是繼續削減資金。

精華 FAQ

  • 法案主張廢除社安金的退休收入測試，讓已領取福利但仍工作的長者，不再因收入超過門檻而被暫扣部分給付，簡化領取規則。

  • 因為社安金信託基金本身已接近用罄，估計最快2032年會出現福利縮水24%的情況；取消收入測試只能放寬限制，無法補足資金缺口。

  • 波士頓學院退休研究中心調查顯示，1992年至2022年間，領取社安金的人當中，高達43%在某個時間點同時工作，反映退休金不足以應付生活。

共和黨 社安金 退休

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