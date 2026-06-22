掌舵聯準會19年…前主席葛林斯班辭世 享嵩壽100歲

Fed前主席葛林斯班22日辭世，享嵩壽100歲。（美聯社）

聯準會 （Fed）前主席葛林斯班（Alan Greenspan）22日辭世，享嵩壽100歲。他曾在四位美國總統任內掌舵聯準會長達19年，並以隱晦與難解的溝通措辭聞名。

葛林斯班的妻子、NBC首席華府 與外交事務記者米契爾（Andrea Mitchell）表示，葛林斯班於周一因帕金森氏症併發症辭世。

葛林斯班1987年獲美國總統雷根任命為聯準會主席，歷經景氣繁榮與衰退，一路任職至2006年退休。他的任期長度排名第二，僅比1951年至1970年執掌聯準會的馬丁（William McChesney Martin）少四個月。

為避免市場過度波動，或在適當時機到來前不透露聯準會意圖，葛林斯班經常以艱澀難懂的語言表達看法，讓包括國會議員在內的聰明人士都聽得一頭霧水。

華盛頓郵報記者伍華德在2000年出版的《大師：葛林斯班的聯準會與美國經濟繁榮》中形容：「他那些冗長曲折的句子，似乎在結尾又把開頭給出的意思收回去，並一路推向更難理解的層次。」

不過，正是因為一次罕見的直白發言，葛林斯班曾引發市場劇烈震盪。1996年12月5日，他在談論貨幣政策制定的挑戰時表示：「我們如何知道，當非理性繁榮已將資產價值推升過頭，而這些資產隨後又可能像過去十年的日本一樣，面臨出乎意料且長期的萎縮？……我們不應低估，也不該對資產市場與整體經濟互動的複雜性掉以輕心。」

「非理性繁榮」一詞被市場解讀為葛林斯班認為股市估值過高。當時正在交易中的東京股市應聲下跌3%，其他市場隨後也跟著走低。不過市場很快恢復漲勢，並一路上揚至2001年達康泡沫破裂前夕。

在聯準會任內，葛林斯班歷經兩次經濟衰退、1997年亞洲金融風暴、1998年俄羅斯債務違約、長期資本管理公司（LTCM）危機、2001年911恐怖攻擊，以及網路泡沫的興衰。

支持者認為他主導了美國史上最長的經濟擴張期，但批評者則認為，他長期維持低利率，埋下房地產泡沫與後來全球金融危機的種子。

面對批評，葛林斯班2007年接受訪問時表示：「有時候我受到批評，而且我確實該被批評，這就是遊戲規則的一部分。但這一次，我是無辜的。」

葛林斯班晚年也不吝批評政治人物。他曾抨擊小布希政府失控支出，並批評川普第一任期公開施壓聯準會降息。2019年他表示：「川普連討論這件事都是錯的。聯準會是非常專業的機構，他們對經濟運作、貨幣市場和利率結構的理解，遠比他深得多。」

2026年1月，葛林斯班與多位前聯準會及財政部官員聯名譴責針對聯準會主席鮑爾的刑事調查，強調此舉將損害聯準會的獨立性。

談到金融市場的本質時，葛林斯班2013年曾說：「恐懼與狂熱是市場最主要的力量，而恐懼的力量遠遠大於狂熱。泡沫是在狂熱逐漸累積下慢慢形成，但當恐懼來襲時，市場會急速崩跌。當我開始研究這件事時，連我自己都感到震驚。傳染效應才是真正讓整個系統瓦解的關鍵現象。」