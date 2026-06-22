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特斯拉新款長軸距版Model Y 最快8月北美上市

記者秦鈺翔／綜合報導
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特斯拉衝刺最新人形機器人Optimus 3量產之餘，電動車本業也傳出好消息，新款長軸距版Model Y（Model Y L）最快8月或9月將在北美上市。隨著新款車種問世，法人看好將助攻貿聯-KY、和大等供應鏈出貨。

綜合媒體報導，有消息人士指出，Model Y L車型將在特斯拉德州超級工廠生產，該工廠目前正在改造產線工裝設備，以符合新車量產需求。該工廠的籌備工作也印證先前有關Model Y L的相關線索，今年春季時，已有網友人在德州超級工廠拍攝到Model Y L的裸車架。

外媒指出，今年4月，Model Y L首次現身美國道路進行道路測試，近期又在弗里蒙特工廠測試場地進行調校，緊湊密集的驗證排程，透露特斯拉對其的重視程度。

業界評估，特斯拉此舉，很有可能是為了填補產品線空缺，因特斯拉先前已終止Model S與Model X接單，此時急需一款空間更大的SUV產品。

法人看好，Model Y L上市後，有望激發新一波買氣，助攻貿聯-KY、和大等供應鏈出貨。隨著北美市場開始交車，其他海外市場也將很快跟進，尤其這款大空間車型去年已取得歐盟整車型式認證，將是特斯拉衝刺歐洲市場的一大利器。

精華 FAQ

  • 依媒體與消息人士說法，Model Y L最快可能在8月或9月於北美上市，並由特斯拉德州超級工廠負責生產與初期交車安排。

  • 業界認為，特斯拉先前已終止Model S與Model X接單，車系出現較大空間SUV缺口，因此需要Model Y L補上市場需求。

  • 法人看好Model Y L上市後將帶動新一波買氣，貿聯-KY與和大等供應鏈有望受惠，並隨北美交車與海外市場擴張同步增量。

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