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特斯拉衝刺機器人 Optimus 3將量產

記者李珣瑛／綜合報導
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特斯拉下半年全力衝刺最新人形機器人Optimus 3量產，帶旺台鏈。（路透）
特斯拉下半年全力衝刺最新人形機器人Optimus 3量產，帶旺台鏈。（路透）

特斯拉執行長馬斯克完成SpaceX風光IPO的階段性任務之後，傳出下半年全力衝刺特斯拉最新人形機器人Optimus 3量產，盟立、亞光等台灣供應鏈將扮演要角。法人看好，隨著供應鏈陸續開始出貨，引爆特斯拉機器人新一波熱潮。

其中，自動化設備大廠盟立集團台灣廠區已開始供貨Optimus 3關鍵的諧波減速機與關節模組，並接獲特斯拉指示，要求建立「非紅供應鏈產能」，將在泰國與夥伴合資成立新公司，擴大出貨特斯拉，搶下頭香。

根據馬斯克規畫，Optimus 3的生產線將在7月底或8月左右在加州弗里蒙特工廠啟動。此外，德州奧斯丁的第二座Optimus工廠也預計在2027年夏天投產，長期目標為年產能1000萬台。

馬斯克先前已對外宣示：「Optimus將是我們最大的產品，規畫未來每年都會有一款新機器人產品。」他並高喊：「Optimus 3無疑將成為全球最先進的機器人，且沒有任何產品可與之匹敵」，自己也尚未見過任何機器人演示效果可比美Optimus 3。」

對於已開始供貨Optimus 3所需的諧波減速機與關節模組相關消息，盟立表示，無法置評，強調機器人關鍵元件進度順利。

盟立並乘勝追擊，協同合作夥伴科達利，以及轉投資盟英科技合資成立「科盟（泰國）」新公司，加速於下半年量產出貨機器人關鍵元件，以滿足大客戶人形機器人量產需求。

根據盟立及科達公告，科達利、盟立及盟英合資約16.67億元成立「科盟（泰國）」新公司，持股比率分別為科達利占51%、盟立39%、盟英10%。科盟（泰國）將設立於泰羅勇府的工業園區內，由於是科達利旗下的現有工廠，很快就能投入量產。

另外，市場點名亞光也是Optimus 3重要供應鏈。亞光積極布局人形機器人視覺感測市場，並深耕核心玻璃球非球面技術，生產高解析度、精度的鏡頭，打造「機器人之眼」，目前客戶已涵蓋美、日、歐廠商，相關產品處於樣品與試產階段，估計今年下半年至明年開始量產，時程上與特斯拉推出Optimus 3相當。

亞光董事長賴以仁表示，已與歐美三家客戶合作少量試產，應用於手部感測與視覺辨識，推估「一台人形機器人至少需七至八顆鏡頭，而感知與觸覺都是必備元件。」

精華 FAQ

  • 依馬斯克規畫，Optimus 3生產線預計在7月底或8月於加州弗里蒙特工廠啟動，德州奧斯丁第二座工廠則預計2027年夏天投產。

  • 盟立台灣廠區已開始供貨諧波減速機與關節模組，並配合特斯拉建立非紅供應鏈產能，還將透過泰國合資公司擴大出貨。

  • 亞光深耕高解析度鏡頭與玻璃球非球面技術，投入機器人視覺感測市場，產品已進入樣品與試產階段，預計下半年至明年量產。

特斯拉 泰國 馬斯克

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