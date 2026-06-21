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AI來襲恐掀裁員潮？外媒揭「人力短缺困境」 一票科技巨頭早有意識

編譯黃淑玲／綜合外電
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亞馬遜雲端事業AWS，位於美國印地安納州新卡萊爾（New Carlisle）的A...
亞馬遜雲端事業AWS，位於美國印地安納州新卡萊爾（New Carlisle）的AI資料中心。 （路透）

人工智慧（AI）技術獲得擴大採用後，最受關注的議題常是AI將取代哪些工作。先不論什麼工作不再需要人類，現階段AI熱潮已在幾個領域出現缺工問題。

英國金融時報（FT）指出，計劃共投入7,250億美元打造AI基礎建設的美國科技巨頭，已開始意識到，資料中心的建造和維護，需要大量具備體力與專業工藝技能的人力。

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms本月已成立「美國勞動力學院」，專門培訓水、電、營建等技術勞工，Google也正積極推動類似的人力培養計畫。

Meta培訓技工一開始的薪資，可能會低於該公司全體員工包含股票獎酬與福利的平均64萬美元年薪，但因這類人力短缺，這些技工之後的待遇成長速度反而可望超越許多資深同業。

根據美國「建築商與承包商協會」估計，目前該產業技術工人約短缺35萬人。隨著現有技工陸續退休，負責提供營建技職教育課程與相關認證的美國「國家建築教育與研究中心」預測，到2030年相關人力缺口將超過100萬人。

美國勞工統計局（BLS）的估計也顯示，到2034年時，電工需求將增加近10%，增幅超過同期間律師需求預估成長率的兩倍。BLS預測美國未來成長最快的兩種職業，都屬於需要實際動手操作的工作：風力發電機技術員、太陽能板安裝人員。

FT示警，由於科技業擁有雄厚財力，其他產業的水、電、營建技術勞工可能會逐漸被科技業吸走，面臨更嚴重的相關人力短缺困境。

精華 FAQ

  • 因為AI基礎建設需要大量資料中心，興建與維護都仰賴水電、營建等實作型技工。隨著投資加速，相關職缺增加，供給卻跟不上需求，因此先出現缺工壓力。

  • Meta已成立美國勞動力學院，專門培訓水、電、營建等技術勞工；Google也在推動類似的人力培養計畫。兩家公司希望提前建立可支撐AI基建的人才供應。

  • 美國建築商與承包商協會估計技工短缺約35萬人，若趨勢不變，2030年缺口恐逾100萬。BLS也預測電工需求到2034年將近增加10%，顯示缺工仍會擴大。

Google

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