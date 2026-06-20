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Fed維持利率不變 未來一周美股要注意哪些觀察變數？

記者張瀞文／台北即時報導
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紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

聯準會（Fed）6月17日宣布維持利率不變，這是Fed新主席華許上任後的第一場利率政策會議。在未來一周，富蘭克林投顧指出，美股有五大觀察變數。首先是Fed：留意各官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、油價的看法。

二是中東局勢與油價：留意美伊第二階段談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

三是經濟數據：未來一周要公布的數據包括美國第1季國內生產毛額（GDP）成長率終值；6月密西根大學消費者信心、S&P全球採購經理人指數（PMI）；5月核心個人消費支出（PCE）、新屋銷售等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括美光、FedEx、達頓餐廳、嘉年華等。

五是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

法人認為，美股上漲具基本面支撐，持續看好後市表現。富蘭克林投顧分析，一年來股市上漲，是建立在基本面改善但估值下滑的基礎上。也就是說，股市是在獲利強勁帶動下上漲，這為牛市持續奠定堅實基礎。

富蘭克林投顧指出，儘管S&P 500指數在4月及5月表現強勁，但歷史經驗也顯示，在1997年、1998年、2019年及2025年，股市在出現強勁漲幅後仍持續走揚，之後三個月、六個月平均漲幅分別達5.3%、8.5%。

因此，富蘭克林投顧認為，儘管未來股市仍可能波動，但強勁企業獲利應會持續提供堅實支撐，建議投資人採取逢低承接的投資策略，以多元布局掌握多元投資機會，因為資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域。

精華 FAQ

  • 投資人首要留意各官員對經濟、就業、通膨、利率與油價的看法，因為這些訊號會影響市場對降息時點與資金成本的預期，也牽動美股短線走勢。

  • 重點包括美國第1季GDP成長率終值、6月密西根大學消費者信心、S&P全球PMI、5月核心PCE與新屋銷售等，這些數據可檢驗景氣與通膨降溫幅度。

  • 法人認為股市上漲有基本面與獲利成長支撐，估值反而下滑，因此牛市基礎仍在，建議採逢低承接並多元布局，關注工業、金融、消費耐久財與中小型股。

美股 聯準會 荷莫茲海峽

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