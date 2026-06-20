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費半創新高後本周迎兩大考驗 PCE、美光財報牽動AI多頭

編譯劉忠勇／綜合外電
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美光下周財報將檢驗AI資料中心需求是否仍會晶片股漲勢帶來後勁。（路透）
美光下周財報將檢驗AI資料中心需求是否仍會晶片股漲勢帶來後勁。（路透）

美國晶片股再創歷史新高之際，下周將面臨兩場關鍵考驗：聯準會（Fed）偏好的通膨指標若持續偏高，可能進一步推升聯準會（Fed）升息預期；美光財報則將檢驗AI資料中心需求是否仍有後勁。

美伊原定周五在瑞士舉行的永久協議談判已經延後，據說以色列和伊朗支持的真主黨爆發衝突，是開會耽擱的原因之一。不過，美國官員表示，以色列和真主黨如今已同意停火。美股周五逢六月節休市，史坦普500指數期貨受此消息影響小跌0.2%。

美伊談判進展仍考驗市場的信心。Indosuez 財富管理投資長德拉波維奇（Alexandre Drabowicz）說：「當然，川普隨時都可能橫生枝節，但我們認為，局面已進入新一輪降溫階段。」他也提醒投資人，不要太快認定永久協議一定能達成。

下周四將公布5月個人消費支出（PCE）物價指數，新任主席華許比市場預料更為鷹派，也讓接下來的通膨報告更受矚目。投資人緊盯任何可能顯示Fed即將開始升息的跡象。

22V研究公司共同創辦人德布契爾（Dennis DeBusschere）寫道：「緊縮周期已不再只是尾端風險，而是實際存在的可能性。若Fed展開緊縮，經濟衰退機率會升高，股市也會面臨明顯下跌風險。」

Fed本周已把2026年核心PCE預測從原先的2.7%調高至3.3%。22V指出，核心PCE不計能源價格，因此即使油價下跌，2年期公債殖利率仍可能繼續上升。據彭博調查，5月核心PCE年增率料為3.4%。

技術策略主管羅格（John Roque）認為，2年期公債殖利率可能升至5%，這將會為美股帶來麻煩。

交易者已開始提防股市回檔。SpaceX股價周四已連續兩天下跌，儘管晶片股仍然上漲。從季節性走勢來看，股市也可能即將進入一段較為艱難的時期。

Reflexivity共同創辦人塞特（Giuseppe Sette）說：「換句話說，即使AI多頭行情仍然成立，股市還是可能整個夏季陷入整理。」

下周三盤後公布的美光（Micron）財報，將檢驗晶片需求是否仍在加速成長。美國總統川普周四宣稱蘋果（Apple）已同意和英特爾（Intel）在美國設計並生產晶片，激勵英特爾和費城半導體指數當天雙雙大漲並創下歷史新高，費半周線漲幅高達9.4%。

美光財報關係重大。只要財報顯示基本需求仍然強勁，AI相關支出也持續增加，就可能讓投資人更有信心繼續追捧這波行情。

Integrated Partners投資長柯拉諾（Steve Kolano）說：「這似乎已成為市場唯一的主線。看看目前半導體公司的訂單出貨比和未交訂單，相較於晶片產能，需求高得驚人。」

精華 FAQ

  • 因為PCE是聯準會偏好的通膨指標，若5月核心PCE仍高於預期，將強化市場對Fed再度緊縮的預期，也可能推升公債殖利率並壓抑股市表現。

  • 美光將揭示記憶體與資料中心需求是否持續加速，若訂單與未交付需求仍強，代表AI相關資本支出還在擴張，有助支撐晶片股續漲動能。

  • 主要風險包括通膨數據偏高引發升息預期、2年期殖利率上升、Fed緊縮機率增加，以及季節性轉弱；即使AI主題仍強，股市也可能先回檔整理。

聯準會 以色列 真主黨

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