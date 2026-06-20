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Google推銷TPU晶片 砸錢抓住客戶

編譯季晶晶／綜合報導
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Google積極擴大TPU部署，並以融資協助客戶建置AI基礎設施，搶攻算力市場。...
Google積極擴大TPU部署，並以融資協助客戶建置AI基礎設施，搶攻算力市場。（路透）

Google正憑藉其雄厚財力，複製Nvidia輝達（另稱英偉達）成功的市場策略，積極推銷自家研發的張量處理器（TPU）。這套策略核心不是只賣晶片，而是透過提供財務擔保，協助資料中心業者以較低成本取得融資，搭配上所謂的「循環融資」模式，讓部分投資最終回流成為晶片採購訂單，藉此牢牢抓住客戶。

在此同時，亞馬遜（Amazon）則計畫將自研AI晶片銷售給其他企業的資料中心使用，進一步挑戰輝達AI晶片市場主導地位的布局。  

知情人士指出，Google為設在紐約州的Lake Mariner AI資料中心園區，提供高達32億美元的財務擔保，協助開發商取得資金 ，而該園區則部署大量Google TPU，並將運算能力出租給Anthropic。這種結合財務支援、資料中心建設與晶片供應的模式，與輝達近年推動AI基礎設施擴張的策略如出一轍。

Google的布局不僅限於紐約州，該公司也為路易斯安那州一項約70億美元AI資料中心的計畫，以及德州另一項大型算力租賃案提供資金支持，試圖透過資本優勢搶占快速成長的AI算力市場。

為進一步擴大版圖，Google近期還與私募基金巨擘黑石集團（Blackstone）達成50億美元合作協議，計畫成立全新的雲端服務公司。市場認為，此舉將直接挑戰CoreWeave和Nebius等以輝達技術為核心的雲端服務商。目前輝達仍掌握超過九成AI晶片市場，但隨著Google結合晶片、雲端服務與融資能力積極搶客，AI晶片戰場已不只是產品性能之爭，更是資本實力與生態系規模的較量。

另一方面，亞馬遜AI主管狄桑提斯（Peter DeSantis）受訪時證實，公司正計畫將自研AI晶片Trainium銷售給其他企業的資料中心使用。Trainium於2020年推出，是亞馬遜自研AI加速晶片，目前主要透過AWS雲端服務提供給客戶使用。

精華 FAQ

  • Google不只賣晶片，還提供財務擔保協助資料中心業者取得融資，並透過循環融資讓部分投資回流成採購訂單，藉此綁定客戶與擴大TPU部署。

  • 文中指出，Google為紐約州Lake Mariner園區提供32億美元擔保，也支持路易斯安那州約70億美元AI資料中心計畫，以及德州大型算力租賃案。

  • 亞馬遜已證實計畫把Trainium銷售給其他企業的資料中心使用，未來甚至可能出售整櫃系統；公司同時強調會持續與輝達合作，並滿足客戶對性價比的需求。

Google 輝達 Amazon

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