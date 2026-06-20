蘋果平價NB熱賣 傳明年推第二代

蘋果（Apple ）今年推出平價筆電MacBook Neo，首季狂銷逾110萬台，衝擊Windows平價筆電市場。市場傳出，蘋果正緊鑼密鼓規畫第二代MacBook Neo，不僅將配置新晶片，記憶體也有望提升，新機將於明年亮相。

蘋果於今年3月正式推出MacBook Neo，以599美元起跳，相比入門款MacBook Air便宜將近45%的犀利定價，加上不俗的性能，第一季度實際僅銷售三周，創下110萬台的銷售佳績，一舉超越同期所有其他Mac機型，隨著蘋果擴大產能，分析師看好第二季度銷售量將進一步攀升。

研調機構Counterpoint Research數據顯示，蘋果電腦2026年首季季出貨量達670萬台，年增11%，主要受惠3月新款MacBook初期出貨帶動所致，隨著後續產能與出貨擴大，預計第二季銷量將有更顯著成長。

市場傳出，蘋果已在規畫第二代MacBook Neo，該機將配置新一代A19 Pro晶片，記憶體也有望從8GB提升至12GB。第二代MacBook Neo將於2027年亮相，若整體配置升級，市場看好，新筆電在整體效能、多工能力以及未來AI應用體驗，都能獲得顯著提升。

法人看好，蘋果藉由MacBook Neo擴大市占率，代工廠鴻海及廣達有望受惠，為下半年可能面臨需求不振的PC業務注入強心針。

不過，MacBook Neo以及下一代機種是否仍保持犀利定價仍有疑問，蘋果執行長庫克近期接受訪問時表示，蘋果計畫調漲產品售價，以抵銷記憶體與儲存晶片成本大幅攀升，蘋果今年已調高Mac Mini的起售價格，後續會漲價的機種也受市場關注。