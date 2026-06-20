我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「六人行」名導詹姆斯伯羅斯離世 享壽85歲 曾奪11座艾美獎

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

蘋果平價NB熱賣 傳明年推第二代

記者吳凱中／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

蘋果（Apple）今年推出平價筆電MacBook Neo，首季狂銷逾110萬台，衝擊Windows平價筆電市場。市場傳出，蘋果正緊鑼密鼓規畫第二代MacBook Neo，不僅將配置新晶片，記憶體也有望提升，新機將於明年亮相。

蘋果於今年3月正式推出MacBook Neo，以599美元起跳，相比入門款MacBook Air便宜將近45%的犀利定價，加上不俗的性能，第一季度實際僅銷售三周，創下110萬台的銷售佳績，一舉超越同期所有其他Mac機型，隨著蘋果擴大產能，分析師看好第二季度銷售量將進一步攀升。

研調機構Counterpoint Research數據顯示，蘋果電腦2026年首季季出貨量達670萬台，年增11%，主要受惠3月新款MacBook初期出貨帶動所致，隨著後續產能與出貨擴大，預計第二季銷量將有更顯著成長。

市場傳出，蘋果已在規畫第二代MacBook Neo，該機將配置新一代A19 Pro晶片，記憶體也有望從8GB提升至12GB。第二代MacBook Neo將於2027年亮相，若整體配置升級，市場看好，新筆電在整體效能、多工能力以及未來AI應用體驗，都能獲得顯著提升。

法人看好，蘋果藉由MacBook Neo擴大市占率，代工廠鴻海及廣達有望受惠，為下半年可能面臨需求不振的PC業務注入強心針。

不過，MacBook Neo以及下一代機種是否仍保持犀利定價仍有疑問，蘋果執行長庫克近期接受訪問時表示，蘋果計畫調漲產品售價，以抵銷記憶體與儲存晶片成本大幅攀升，蘋果今年已調高Mac Mini的起售價格，後續會漲價的機種也受市場關注。

精華 FAQ

  • MacBook Neo今年3月上市後，首季僅銷售約三周就賣出逾110萬台，表現超越同期其他Mac機型，也對Windows平價筆電市場形成明顯衝擊。

  • 市場傳聞第二代MacBook Neo將搭載新一代A19 Pro晶片，記憶體也可能由8GB提升到12GB，目標是強化效能、多工處理與AI應用體驗。

  • 法人看好MacBook Neo帶動鴻海與廣達等代工廠受惠，但庫克已透露將調整售價以反映記憶體與儲存晶片成本上升，後續漲價機種備受關注。

Apple

上一則

Google推銷TPU晶片 砸錢抓住客戶

下一則

國際金價失守4200美元 中國金飾克價跌破1300人民幣

延伸閱讀

iPhone 9月漲定了？外媒推算18 Pro入門款1399美元

iPhone 9月漲定了？外媒推算18 Pro入門款1399美元
蘋果也撐不住 庫克認了準備漲價：晶片市場如「百年洪水」

蘋果也撐不住 庫克認了準備漲價：晶片市場如「百年洪水」
彭博：蘋果明年掀新品潮 AI版AirPods、新折疊機與20周年iPhone齊發

彭博：蘋果明年掀新品潮 AI版AirPods、新折疊機與20周年iPhone齊發
蘋果2027年推出配備相機的AirPods 還將發表升級版可折疊iPhone

蘋果2027年推出配備相機的AirPods 還將發表升級版可折疊iPhone

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。路透

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

2026-06-19 11:45
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？