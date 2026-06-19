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「矽谷教母」在AI時代下給家長的建議是？還是那句老話

編譯易起宇／綜合外電
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有「矽谷教母」之稱的教育家艾絲特．沃西基（Esther Wojcicki）。（取...
有「矽谷教母」之稱的教育家艾絲特．沃西基（Esther Wojcicki）。（取材自維基百科）

有「矽谷教母」之稱的教育家艾絲特．沃西基（Esther Wojcicki），以樂於分享培育成功孩子建議聞名。她表示，即使是在人工智慧（AI）時代下，要培養出成功優秀的孩子，跳過大學不念仍不是個好主意。

沃西基育有三個女兒，個個都非常優秀，分別是已故YouTube前執行長蘇珊．沃西基、基因技術公司23andMe執行長安妮．沃西基，以及人類學家珍妮特．沃西基。

她日前在一場Podcast節目上被問到：「您認為在現在這個年代，家長是否應該為小孩念大學存錢或鼓勵他們？」

沃西基表示，她認為念大學還是「很重要」，「人們或許會想說，『我們不再需要大學了，所有知識都能從網路上得到』，但大學是讓你有機會磨練與其他人互動的技能，是給你成長的機會」。

她說，「在18至22歲這段時間，你有許多跟成長有關的事要做，而且如果你不和其他人互動，你就無法得到這些技能。所以你永遠別想用AI教育來取代大學。」

AI對教育造成的改變，已引發許多辯論。今年稍早，一份蓋洛普調查發現，由於AI可能帶來的影響，16%的大學生已改變主修學科。

年輕人究竟該如何在AI時代下看待未來？不少知名企業領袖也曾發表看法，包括億萬富豪庫班（Mark Cuban），他以在達康泡沫破滅前賣掉自己創立的網路公司Broadcast.com致富聞名。他去年表示，他建議大學年紀孩子不要找大企業工作，因為中小企業更需要有人幫忙導入AI。

有「AI教父」之稱的AI學者班吉歐（Yoshua Bengio），則呼應沃西基發言對互動技能的重視。他曾說，他建議自己的孫子「努力成為那個你能成為的美好的人」，因為即使某天機器能執行大多數工作，這些技能也將仍然管用。

精華 FAQ

  • 她明確認為還是應該鼓勵，因為大學對18到22歲的年輕人很重要，不只是取得知識，更是學習與他人相處、建立成熟能力的關鍵階段。

  • 她認為AI可以提供知識，但無法取代校園中的互動經驗。大學能讓學生在同儕交流中磨練溝通、合作與社會化能力，這些都是成長必需。

  • 文中提到庫班建議大學生別只想進大企業，而應到中小企業協助導入AI；班吉歐則強調，努力成為更好的人，未來仍會是重要能力。

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